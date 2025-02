Al termine della 32ª puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 17 febbraio, c'è stata una discussione tra Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato. Inizialmente i due erano amici, ma, successivamente, il rapporto si è sgretolato. Secondo Amanda, Lorenzo non riesce ad andare oltre le dinamiche del programma: "Gioca pure, ma non trascurare i rapporti umani".

Scintille tra Amanda e Lorenzo

Terminata la puntata del GF, Lorenzo e Amanda hanno cercato di avere un confronto per capire se la loro amicizia è giunta davvero al capolinea. Lorenzo ha messo subito le cose in chiaro: "Se io mi siedo è perché deve valerne la pena".

Risentita per la presa di posizione del coinquilino, Amanda ha detto: "Se pensi che non ne vale la pena, non ti sedere per niente. Anche per me allora non vale la pena ascoltare uno che non vuole parlare con me". Nonostante tutto, Lorenzo ha esposto il suo malcontento verso la coinquilina: "Io mi sono sentito offeso più volte dai tuoi atteggiamenti. Ad esempio, ti dico spesso di non lasciare le sigarette in giardino perché poi devo raccoglierle, ma tu e i tuoi amici sembrate non sentire". A detta di Amanda, il problema del risentimento di Lorenzo non è questo, ma la sua amicizia con Helena: "Un mio amico lo accetta, perché il bene che ho voluto a te non l'ho mai messo in discussione. In amicizia non devono esserci delle scelte".

Amanda è convinta che Lorenzo sia troppo focalizzato sulle dinamiche del Reality Show: "Gioca pure, ma non trascurare i rapporti umani. A me non interessa più di spiegare, perché ho la coscienza pulita e se faccio delle frecciatine è solo ed esclusivamente perché nella maggior parte dei casi partono da te".

La replica di Lorenzo

Alle affermazioni di Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato ha replicato: "Tu non ti sei mai messa in discussione in cinque mesi. Tu fai finta di non capire, perché io ho già esposto il mio punto di vista diverse volte. Fai la finta ingenua". Lorenzo ha riferito di essersi sentito trascurato dalla sua amica e ha aggiunto: "Per me l'amicizia è un dare e avere.

Io sono stato amico tuo, ma a oggi ti ho persa. Io ho la coscienza pulita, perché i rapporti che ho stretto qui dentro me li porterò anche fuori dal GF". Lorenzo ha ribadito di non voler fare le sue scuse ad Amanda e ha negato di essere lui il primo a lanciare frecciatine: "Io sono consapevole di essere in un gioco, ma le persone non le selezione per un'ipotetica alleanza".

La conversazione si è conclusa senza che i due trovassero un punto d'incontro.