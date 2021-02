La decisione di Dayane di salvare Samantha e non Adua dall'ultimo televoto del Grande Fratello Vip 5, ha lasciato i fan senza parole. Dopo la diretta del 22 febbraio, infatti, la maggior parte dei concorrenti si è scagliata contro Mello, accusandola di aver tradito un'amicizia e la persona alla quale ha dichiarato amore poche ore prima. Orlando, poi, ha contestato la compagna di reality con il supporto di Tommaso: entrambi pensano che la brasiliana si sia inventata il profondo sentimento che ha detto di provare per la Del Vesco.

Discussioni e accuse nella casa del Grande Fratello Vip

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 22/02, Dayane ha assunto due comportamenti opposti nel giro di poche ore.

Se a inizio diretta ha dichiarato amore ad Adua, sul finire la modella ha votato affinché fosse Samantha a salvarsi dal televoto e non la sua amica.

Questa scelta della brasiliana ha innescato una serie di forti reazioni nella casa, come quella di Stefania, che è finita in nomination con l'attrice siciliana ad una settimana dalla finalissima della quinta edizione.

Nel commentare a voce alta la decisione di Mello, la conduttrice romana ha detto: "Smettila falsa. Sei falsa dalla testa ai piedi. Ti sei pure inventata che ami la tua amica. Ma ti rendi conto? Dove vuoi arrivare?".

"Tu non sai nemmeno cosa significhi l'amicizia", ha aggiunto la Orlando con un tono di voce decisamente alterato.

Dayane presa di mira al Grande Fratello Vip

Stefania ha anche riportato una frase che Dayane avrebbe detto su Samantha dopo aver saputo del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip: pare che la brasiliana abbia dato della falsa alla De Grenet per una nomination che le ha fatto all'Isola dei Famosi.

"Dici che non merito la finale e poi ieri facevi gli appelli per mandarmici. Quanta falsità, non ho parole per quello che hai fatto", ha detto la romana in riferimento al mancato salvataggio della Mello nei confronti di Adua.

"Non puntare il dito se poi fai peggio", ha concluso la concorrente del reality al termine di uno sfogo notturno che i siti di Gossip stanno riportando il 23 febbraio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anche Tommaso se l'è presa con la modella per il voltafaccia che ha avuto in trasmissione: "Prima hai detto di amarla e poi l'hai nominata. Per me vali zero umanamente".

'Rosmello' di nuovo lontane al Grande Fratello Vip

A scagliarsi contro Dayane dopo la puntata, è stata anche Adua. Non avendo affatto apprezzato la scelta dell'amica (che le ha preferito Samantha), la siciliana ha preso le distanze ed ha puntualizzato che d'ora in poi non parlerà più con la compagna di reality.

"Non rivolgermi più la parola", ha tuonato l'attrice quando la Mello ha cercato un faccia a faccia con lei dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

La strategia che la modella ha messo in atto ieri sera, ha sicuramente regalato un colpo di scena ai telespettatori ma sembra aver compromesso in modo definitivo il suo legame con la Del Vesco.

Quando qualcuno le ha chiesto perché ha salvato la De Grenet e non la ragazza alla quale ha fatto una dichiarazione d'amore poche ore prima, Dayane ha risposto che la sua intenzione era quella di escludere Stefania dalla finale dell'1 marzo. Visto che Orlando era in coppia con Adua dopo un sorteggio, la sudamericana non se l'è sentita di proteggere l'amica perché altrimenti ne avrebbe giovato anche la sua storica "rivale".

I concorrenti della quinta edizione, però, si sono detti tutti spiazzati dal comportamento di Mello: Tommaso, per esempio, ha criticato la mossa della coinquilina perché va in netto contrasto con le parole d'amore che ha rivolto all'attrice quella stessa sera in cui non l'ha salvata dal televoto.