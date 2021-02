Nelle ore successive alla puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 22 febbraio, si è verificato un duro scontro all'interno della casa. Protagonisti della lite Tommaso Zorzi e Dayane Mello, con il primo che ha accusato senza mezzi termini la sua compagna di reality di aver finto di provare dell'amore per Rosalinda. La vicenda è partita nel corso della puntata di ieri, durante la quale Dayane ha affermato di essere stata innamorata di Rosalinda, che a sua volta ha iniziato una storia d'amore con Andrea Zenga. Un amore che, però, non convince Zorzi, secondo il quale la modella brasiliana sta agendo per strategia.

'So cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso, tu non hai vissuto niente'

Dopo la puntata, Tommaso Zorzi e Dayane Mello hanno avuto un duro confronto, sfociato poi in una vera e propria lite. L'influencer, che nel corso del programma ha ammesso il suo amore per Francesco Oppini, ha infatti accusato la Mello di fingersi innamorata di Rosalinda per fare bella figura in televisione: "Venire qua in tv e fare la figura della mezza lesbica, a me mi sta sul ca... Io che sulla mia pelle ho vissuto cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso, tu non hai vissuto niente. È una mancanza di rispetto". Per questo, secondo l'influencer già finalista l'amore che avrebbe provato Dayane verso Rosalinda "è una cavolata".

Dayane si è difesa, affermando che la confessione mostrata ieri è arrivata durante un confessionale e che per questo era convinta che sarebbe rimasta privata.

La modella, infatti, ha ammesso che la sua volontà era quella di non far uscire la notizia del suo amore per la compagna di reality per "proteggere mia figlia".

'Sei stata innamorata di tutti in questa casa'

Dayane ha poi proseguito, difendendo la verità del suo amore verso Rosalinda. Sentimento che, però, non è sbocciato e che risale a due mesi fa.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Oggi, secondo la versione della Mello, l'amore per l'attrice non c'è più e le cose ora "sono cambiate". Tale difesa, tuttavia, non ha convinto Tommaso, che senza mezzi termini ha rincarato la dose ai danni di Dayane, accusandola di essere stata innamorata di tutti: "Francesco Oppini, Denis Dosio, Andrea Zenga, Rosalinda e Filippo Nardi: tutti questi te li saresti fatti".

A tale accusa Dayane ha risposto avvertendo il suo coinquilino di "stare molto attento" a ciò che dice, chiudendo con un emblematico "non sai nulla di me e delle mie esperienze".

Oltre a Zorzi, anche Stefania Orlando ha gettato dei dubbi sulla veridicità dell'amore di Dayane. Molti dei dubbi dei coinquilini sono giunti quando, durante le nomination, la Mello ha deciso di mandare al televoto proprio Rosalinda. La concorrente brasiliana si è difesa affermando che ora i suoi sentimenti sono per Samantha De Grenet. Difesa che, però, non ha ancora una volta convinto Zorzi, che ha commentato affermando che, secondo lui, la Mello umanamente "vale zero".