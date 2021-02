Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 22 febbraio, è successo di tutto: dalla dichiarazione d'amore che Dayane ha fatto a Rosalinda, in poche ore si è passati a una drastica rottura del rapporto. A far arrabbiare l'attrice, è stata la mossa dell'amica di mandarla al televoto contro Stefania: la brasiliana ha preferito salvare Samantha e non la compagna di reality per la quale ha detto di provare un forte sentimento. Anche Tommaso ha puntato il dito contro la collega finalista, accusandola di non avere umanità e di essersi inventata l'amore per la Cannavò pur di stare ancora al centro dell'attenzione.

Tensione al Grande Fratello Vip dopo la puntata

Al termine della diretta del Grande Fratello Vip del lunedì, nella casa ci sono stati parecchi scontri: Dayane è stata criticata dai compagni d'avventura per aver salvato Samantha e non Rosalinda. Quando Alfonso Signorini ha chiesto alla finalista quale coppia volesse proteggere dall'ultimo televoto di questa edizione, lei ha fatto i nomi di Zelletta-De Grenet, che erano contrapposti a Cannavò-Orlando.

La prima a risentirsi per questa decisione è stata proprio la siciliana che, nonostante il grande affetto che provi per la modella, ha scelto di allontanarsi definitivamente da lei. Quando la Mello ha provato a cercare un confronto notturno con l'attrice, quest'ultima ha subito puntualizzato: "Io non ho voglia di parlarti, anzi non rivolgermi mai più la parola.

Non sono mai stata così sicura di una cosa in vita mia".

Zorzi critico con la brasiliana del Grande Fratello Vip

Rosalinda si è sfogata con gli altri inquilini della casa dicendosi certa del fatto che sarà lei a essere eliminata dal gioco venerdì prossimo: "Lei fa lo show, ma almeno io esco a testa alta, non devo vergognarmi di niente". Dayane ha provato a spiegare la sua scelta a favore di Samantha anche a Tommaso, che però non ha voluto sentire ragioni in quanto considera il suo un vero e proprio tradimento nei confronti di una persona alla quale la compagna ha dichiarato amore poche ore prima.

"Ti se innamorata di chiunque qui dentro, Denis, Nardi, Oppini e poi Zenga. Oggi la tua maschera è caduta, sei una grandissima stratega. Pur di avere una clip ti inventi le str....", ha tuonato l'influencer che d'ora in avanti non intende più avere un rapporto con la Mello.

La confidenza di Rosalinda al Grande Fratello Vip

A non credere più alle parole di Dayane, è anche Rosalinda, che dopo la diretta del Grande Fratello Vip ha fatto un'inaspettata confidenza su quella che un tempo era la sua migliore amica nella casa.

"Ho passato cinque mesi con lei e mi ha voltato le spalle solo perché sono felice. Almeno questa cosa è servita per smascherarla", ha fatto sapere la siciliana. "Tempo fa mi ha proposto suo fratello dicendo che saremmo stati perfetti insieme. È lei quella che fa le favole", ha aggiunto la concorrente del reality.

Anche Samantha non ha gradito più di tanto il gesto della Mello, soprattutto perché salvando lei dal televoto ha messo a rischio la persona per la quale ha detto di provare qualcosa di veramente forte. Poche ore prima di votare contro Rosalinda, la brasiliana ha ammesso davanti alle telecamere: "Per lei sento amore, non amicizia. Non è sbocciato e poi ora è felice con Andrea". Insomma, sono tanti i vipponi che pensano che la finalista della quinta edizione sia stata incoerente l'altra sera: dopo aver fatto una dichiarazione d'amore all'amica, tutti si aspettavano che salvasse proprio lei dalla nomination, invece le ha preferito una concorrente che è entrata in gioco da soli due mesi, la De Grenet.