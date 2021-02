La relazione nata al Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. Dopo alcuni aerei volati sulla casa di Cinecittà che hanno creato del malumore nei due “vipponi”, Tommaso Zorzi ha fatto un’analisi sulla coppia. Secondo il web influencer, Giulia e Pierpaolo fuori dal reality show verrebbero visti come dei burattini.

Alcuni fan punzecchiano i ‘Prelemi’

La giornata di venerdì 5 febbraio è stata piuttosto complicata per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due fidanzati sono stati punzecchiati da alcuni fan tramite dei messaggi aerei.

Il primo aereo recitava: “Elisabetta Gregoraci sei l’emozione più bella del Grande Fratello Vip”. Poco prima dell’ora di pranzo invece, sulla casa di Cinecittà è volato un altro aereo in cui veniva citata una coppia inedita: “Eli e Ariadna donne top. We love you”. In questo caso gli artefici del messaggio hanno tirato in ballo la storica ex fidanzata dell’ex velino. Il fatto che Elisabetta Gregoraci venga ancora tirata in ballo nella casa di Cinecittà ha infastidito molto la modella italo-persiana, nuova fiamma di Pierpaolo.

Il commento di Tommaso Zorzi

Le frecciatine all’indirizzo di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, sono state commentate da Tommaso Zorzi. Il web influencer mentre si trovava in cucina con alcuni coinquilini, tra cui anche Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga e Maria Teresa Ruta, ha chiosato: “Sembrano veramente dei burattini da fuori”.

Tommaso ha spiegato che i “Prelemi” (ship nata dalla fusione del cognome Salemi-Pretelli) quando ricevono delle dediche positive dai fan si mostrano contenti, ringraziano, si baciano e dicono che “l’amore vince su tutto”. Al contrario quando ricevono aerei in cui vengono punzecchiati, vanno spesso in crisi: “Uno a destra, uno a sinistra e muti in un angolo”.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A detta del giovane, questa sarebbe la prova che per intraprendere una liaison all’interno di un reality show bisognerebbe anche essere pronti al clamore mediatico.

Parlando con Stefania Orlando e la mamma di Guenda Goria, inoltre, il web influencer ha confidato che durante la 37esima puntata del Grande Fratello Vip potrebbe nominare Giulia Salemi a causa della scorsa collaborazione della modella nelle faccende domestiche.

A fare da eco a Tommaso ci ha pensato Stefania Orlando. Quest’ultima ha spiegato di essere in difficoltà con le nomination e di non sapere più chi nominare.