Un'enorme e alquanto gradita novità è in arrivo per i più affezionati telespettatori di Grey's Anatomy. Il medical drama, che da ben sedici anni è sul podio delle Serie TV più apprezzate e seguite del panorama televisivo internazionale, sarà alla base di un libro scritto dall'editor di Entertainment Weekly Lynette Rice. Intitolata How To Save a Life (The inside story of Grey's Anatomy), l'opera sarà pubblicata, in America, il 21 settembre 2021.

Lynette Rice svela la trama di How To Save a Life: 'Offrirò nuove informazioni su alcuni degli abbandoni più controversi'

In attesa di scoprire se How To Save a Life (The inside story of Grey's Anatomy) sarà tradotto anche per il pubblico italiano, Lynette Rice ha svelato che il libro conterrà ben ottanta interviste inedite ai protagonisti della serie tv.

Vecchi e nuovi interpreti, infatti, racconteranno la loro esperienza sul set del medical drama più longevo della televisione americana. Tramite la diretta testimonianza degli attori, i telespettatori scopriranno retroscena inediti dal set e nuovi e incredibili rivelazioni riguardanti gli abbandoni illustri che si sono susseguiti negli anni. Entusiasta per l'imminente uscita del suo libro, la scrittrice ha quindi anticipato la trama tramite le seguenti dichiarazioni:

"Non vedo l'ora che i fan possano fare un viaggio nel passato rivisitando, insieme a me, alcuni dei momenti più strabilianti della serie. Offrirò nuove informazioni su alcuni degli abbandoni più controversi e condividerò nuove informazioni sul perché lo spettacolo era così incline al gossip nei primi anni."

How To Save a Life, l'autrice anticipa: 'Quello che è successo dietro le quinte è altrettanto affascinante'

Lynette Rice ha poi stuzzicato l'attenzione dei telespettatori di Grey's Anatomy annunciando che quanto accaduto nel telefilm è nulla se paragonato alle vicende che hanno coinvolto i protagonisti del medical drama.

Sottolineando l'enorme e duraturo successo dello show ideato da Shonda Rhimes, la scrittrice ha dunque dichiarato: "Grey's Anatomy rimane lo show televisivo più popolare e rivoluzionario, ma quello che è successo dietro le quinte è stato altrettanto affascinante e drammatico di quello che gli spettatori hanno visto di settimana in settimana."

In attesa di scoprire le scottanti rivelazioni annunciate da Lynette Rice, per il libro su Grey's Anatomy non ancora prevista una versione italiana.

Nonostante ciò, in lingua originale, è già disponibile su Amazon in pre-order.