Il rinnovo di Un passo dal cielo 6 era stato annunciato alla fine della quinta stagione, dopo gli ottimi ascolti registrati dalla fiction nel corso delle dieci puntate trasmesse su Rai 1. Una volta confermata la presenza dell'attore protagonista Daniele Liotti bisognava soltanto partire con le riprese nella primavera 2020, ma l'emergenza Covid-19 ha fatto slittare la lavorazione della serie. Successivamente, il cast è tornato sul set a luglio 2020 e oggi si può confermare l'arrivo in tv della sesta stagione che avrà come titolo "I guardiani del cielo". Le anticipazioni in rete si dividono tra chi annuncia la messa in onda a partire dal 18 marzo 2021 e chi invece in autunno.

In attesa di capire quale sia la data ufficiale, si può già anticipare che la stagione sarà caratterizzata da una serie di novità. Oltre al titolo cambierà anche la località in cui è ambientata la serie (non più in Trentino Alto Adige) e ci saranno delle new entry che, stando alle anticipazioni, porteranno scompiglio nella vita di Francesco Neri.

Rivoluzionato Un passo dal cielo 6: l'ambientazione de I guardiani del cielo sarà in Veneto

Le prime cinque stagioni di Un passo dal cielo sono state girate in Trentino-Alto Adige. Il lago di Braies ha fatto da sfondo alle vicende della serie per ben 72 episodi. Dalla sesta in poi, con il nuovo titolo "I guardiani del cielo", la fiction interpretata da Daniele Liotti ed Enrico Ianniello sarà ambientata in Veneto.

Più nello specifico, le vicende raccontate nelle nuove puntate si svolgeranno nelle Dolomiti. Le anticipazioni rivelano che la stagione sarà composta da otto puntate. Inoltre, il protagonista Francesco Neri non sarà più un forestale, ma un civile che cercherà di preservare una boscaglia millenaria da una pericolosa minaccia. La sua missione sarà proteggere il territorio da chi vuole arricchirsi sfruttando un giacimento di nichel.

Ne I guardiani del cielo torna Giusy Buscemi, tra le new entry Aurora Ruffino

Ne I guardiani del cielo, oltre al personaggio di Francesco Neri, tornano anche il vice questore aggiunto Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello, l'assistente capo Huber Fabricetti (Gianmarco Pozzoli) e Isabella Ferrante (Jenny De Nucci). Inoltre, rientra nel cast l'attrice Giusy Buscemi, che riprenderà il ruolo della sorella di Vincenzo, Manuela Nappi.

Oltre ai ritorni ci saranno le new entry, tra cui Aurora Ruffino e Serena Iansiti. Per quanto riguarda la trama, mentre Neri cercherà di preservare il territorio si imbatterà in Dafne, una giovane dal passato incerto di cui fa parte il solitario padre Cristoph, un ex scalatore divenuto un burbero uomo di montagna. Vincenzo, invece, si impegnerà con Pamela, ma la sua vita sarà stravolta dall'arrivo di una certa Carolina. Attualmente, queste sono le anticipazioni rilasciate in rete.