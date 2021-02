Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore. L'ultima puntata settimanale, in onda venerdì 12 febbraio sarà ricca di colpi di scena. Nel dettaglio le anticipazioni rivelano che il matrimonio tra Rossi e Bergamini sarà alle porte e Gabriella, dopo tanti dubbi e tentennamenti, prenderà finalmente una decisione. La giovane stilista saprà a chi apparterrà il suo cuore e con chi vorrà passare il resto dei suoi giorni. Nel frattempo al grande magazzino Stefania, dopo aver accettato di uscire con Pietro, si sentirà in colpa per averlo illuso. Intanto Beatrice e Vittorio, dopo la partenza di Luciano, dovranno discutere sulla persona che dovrà sostituire il ragioniere.

All'improvviso però arriverà una chiamata dal collegio: Serena avrà un incidente. I due cognati si recheranno subito dalla bambina ma al ritorno rimarranno in panne con la macchina. Sotto un cielo stellato Vittorio e Beatrice si lasceranno travolgere dalla passione.

Stefania si sente in colpa per aver giocato con i sentimenti di Pietro

Nel corso dell'ottantacinquesimo episodio che verrà trasmesso venerdì 12 febbraio mancherà pochissimo alle nozze tra Bergamini e Rossi (previste per domenica 14 febbraio). La giovane stilista passerà le ultime ore da single a pensare circa i sentimenti che prova sia per Salvatore che per Cosimo. Certamente il bacio dato al giovane Amato l'ha messa in difficoltà, ma Gabriella deciderà finalmente la persona che vorrà avere al suo fianco per tutta la vita.

Al Paradiso intanto si respirerà un clima d'amore in attesa dell'arrivo di San Valentino. Dopo aver accettato l'invito di Pietro, Stefania si sentirà in colpa per avere giocato con i sentimenti del giovane magazziniere soltanto per fare ingelosire Federico. D'altra parte il giovane Cattaneo ha ribadito più volte di provare soltanto affetto nei confronti della signorina Colombo e niente di più.

Tra Beatrice e Vittorio scoppia la passione

Le trame della puntata di venerdì 12 febbraio rivelano che Vittorio e Beatrice si troveranno a ragionare sulla persona che dovrà sostituire Luciano. La mancanza del ragioniere si farà sentire, anche perché era una figura fondamentale per l'azienda. Mentre i due ragioneranno sul da farsi arriverà una chiamata dal collegio di Serena: la piccola avrà un incidente.

Beatrice e il dottor Conti non aspetteranno un attimo e si precipiteranno immediatamente dalla bambina per assicurarsi che non gli sia accaduto nulla di grave. Al ritorno dal collegio, mentre torneranno a casa, i due cognati rimarranno bloccati per strada. La macchina andrà in panne e resteranno da soli sotto un cielo stellato. Vittorio e Beatrice non resisteranno e cederanno alla passione che probabilmente era destinata ad affiorare tra le macerie del passato.