Ritorna l'appuntamento con gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore. Le anticipazioni delle puntate tedesche rivelano che dopo l'inaspettata morte di Romy, Paul non ha avuto il coraggio di guardare nessuna donna. Soltanto poche settimane dopo la perdita della moglie,però, l'uomo si invaghirà della cognata Lucy. Il giovane però non rivelerà i suoi sentimenti alla sorella della moglie, quando sarà pronto per dichiarasi, verrà a conoscenza che la donna avrà da poco iniziato una relazione con un altro uomo. A quel punto Paul perderà le speranze ma presto la sua vita cambierà e il suo cuore ricomincerà a battere.

Incontrerà Michelle, una ragazza bellissima che gli farà perdere la testa. Durante una passeggiata nel bosco, i due si baceranno con trasporto.

Paul non dichiara subito il suo amore per Lucy

Durante le nuove puntate di Sturm der Liebe il sogno di Paul diventerà realtà. L'uomo non riuscirà a smettere di pensare alla bellissima ragazza che gli ha rubato il cuore dal primo momento in cui l'ha vista in riva al lago. Dopo la morte di Romy, avvenuta tra le braccia di Paul, il giorno del loro matrimonio, Lindbergh non è più riuscito ad innamorarsi. Secondo Paul, dopo il tragico evento della moglie, il suo cuore non avrebbe potuto battere per nessun altra. Nonostante ciò, poche settimane dopo la porte di Romy, il giovane vedovo inizierà a nutrire dei sentimenti per la sorella della moglie: Lucy.

L'uomo però nasconderà le emozioni che prova per la cognata, pensando che la donna non potrà mai ricambiare il sentimento. Tutto ciò farà soltanto perdere del tempo prezioso a Paul perché, quando il ragazzo deciderà finalmente di dichiarare il suo amore a Lucy lei avrà iniziato da poco a frequentare Bela Moser. Seppur la relazione tra i due sarà molto combattuta, Lindbergh non si sentirà di lasciare il fidanzato.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Paul e Michelle si fidanzano

Convinto di aver perso ogni speranza Paul si recherà ad una gara di corsa e sarà proprio lì che incontrerà una bellissima ragazza in riva al lago, che gli toglierà il fiato. Quell'incontro cambierà per sempre la vita del giovane in quanto, poco dopo, vedrà in paese la ragazza. Si tratta di Michelle Ostermann è lei la donna di cui Paul si sarà perdutamente innamorato.

Questa volta però Paul non aspetterà un minuto, dichiarerà il suo amore a Michelle ma quest'ultima dirà di non essere ancora pronta per una nuova conoscenza. Ostermann sarà ancora scottata dall'ultima storia d'amore e deciderà di prendersi un periodo di pausa dagli uomini facendo in modo di non innamorarsi più di un collega di lavoro. Nonostante tutto la complicità tra lei e Paul crescerà sempre di più, i due saranno sempre più affiatati. Sarà cosi che, durante una passeggiata nel bosco, alla ricerca di funghi, i due si scambieranno un'appassionante bacio. Alla luce di tale gesto la ragazza ammetterà di essersi innamorata di Paul, ma continuerà ad affermare di voler avere la propria libertà. I due ragazzi si fidanzeranno ma la notizia non verrà presa da tutti con felicità.