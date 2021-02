Il Commissario Ricciardi, fiction in onda il lunedì in prima serata su Rai 1, sta per giungere ai titoli di coda. Lunedì 1° marzo andrà in onda la sesta e l'ultima puntata de "Il Commissario Ricciardi".

La serie tv, tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni, ha riscontrato un gran successo di pubblico, con una media di oltre cinque milioni di telespettatori in ogni puntata. La serie, con protagonista l'attore Lino Guanciale, è diretta da Alessandro D' Alatri, e ha messo in scena una Napoli cupa e spettrale, ma allo stesso tempo magnifica.

Il Commissario Ricciardi: trama della sesta puntata

L'ultimo episodio de Il Commissario Ricciardi, dal titolo "In fondo al tuo cuore", sarà ambientato nel periodo estivo, esattamente nel mese di luglio. La città partenopea è in fermento per le celebrazioni in onore della Madonna del Carmine, festività molto sentita. Ricciardi e Maione (Antonio Milo) saranno impegnati in un nuovo caso di omicidio.

La vittima è un chirurgo, precipitato dalla finestra del suo studio. Luigi Alfredo e il brigadiere cercano di raccogliere tutti gli indizi per trovare quanto prima l'assassino dell'uomo. Nel corso di questa indagine, Ricciardi si troverà catapultato in un mondo fatto di sentimenti travolgenti, ma anche di infedeltà. Anche in questo ultimo episodio, il commissario sarà tormentato dalle visioni della vittima, che gli appare pronunciando le ultime parole dette in vita.

Le apparizioni cesseranno solo nel momento in cui Ricciardi incastrerà il vero responsabile dell'omicidio.

Per il commissario arriva anche il momento di fare i conti con i propri sentimenti. Ricciardi si troverà sempre più vicino alla dolce Enrica (Maria Vera Ratti), sino al momento in cui verrà a conoscenza di un segreto che lo sconvolgerà. Non è ancora noto se per i due ci sarà un lieto fine, anche se è evidente che i due provino l'uno per l'altra un forte sentimento.

Mentre per Livia pare nutrire solo riconoscenza per aver tirato il suo amico Bruno Modo fuori dai guai.

Ancora non è noto se ci sarà una seconda stagione

Le vicende di Ricciardi, nate dalla penna di Maurizio De Giovanni, hanno conquistato il pubblico italiano. Dato il successo della prima stagione, non è da escludere che possa presto esserne girata una seconda.

Al momento non ci sono notizie certe a riguardo, ma le carte in regola per "Il Commissario Ricciardi 2" sembrano esserci tutte.