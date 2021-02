Il Grande Fratello Vip continua a essere travolto dalle polemiche. In queste ultime ore si è molto parlato del clamoroso scivolone fatto da Alda D'Eusanio, che si è lasciata andare a delle dichiarazioni sgradevoli nei confronti della cantante Laura Pausini, al punto da indurre i vertici Mediaset a procedere con la squalifica immediata dalla trasmissione della giornalista. Contro la D'Eusanio è arrivata anche la dura presa di posizione della criminologa Roberta Bruzzone, la quale è arrivata a dire che il programma condotto da Alfonso Signorini non dovrebbe andare proprio in onda in televisione.

Esplode la polemica sul GF Vip dopo il caso D'Eusanio

Nel dettaglio, dopo aver visto la scena in cui la D'Eusanio osava dire che la Pausini stesse insieme ad un uomo che la "crocchia di botte", la Bruzzone ha ammesso che discorsi del genere sono inconcepibili e intollerabili all'interno di un contesto del genere come quello del GF Vip. "E' discutibile lo scenario, così come è discutibile un programma che è diseducativo sotto ogni punto di vista" ha dichiarato la criminologa presente in diversi programmi televisivi.

L'attacco della Bruzzone contro il Grande Fratello Vip

La Bruzzone ha poi rincarato la dose dicendo che ci sono persone di una certa età che pronunciano delle frasi terribili e quasi non si rendano conto neppure della gravità della situazione.

"Un programma del genere non dovrebbe andare proprio in onda" ha sentenziato ancora la Bruzzone contro il Grande Fratello Vip 5 di Signorini.

Non è mancata una frecciatina da parte della Bruzzone anche nei confronti dell'editore stesso del programma in onda su Canale 5. "Faccio fatica a pensare che l'editore non sia consapevole di cosa stia accadendo in quel determinato programma che così facendo scatena dinamiche pericolose" ha chiosato la criminologa nell'intervista concessa a un quotidiano.

L'espulsione di Alda D'Eusanio dal GF Vip infiamma il dibattito

Insomma accesissime polemiche in merito al caso Alda D'Eusanio che in queste ore ha infiammato l'opinione pubblica. I concorrenti sono stati informati, nel confessionale, dell'espulsione della conduttrice e giornalista televisiva, ma nelle ore successive hanno fatto finta di niente e, in particolar modo, Tommaso Zorzi ha chiesto alla sua amica Stefania Orlando di non dire nulla su questa vicenda.

Del caso D'Eusanio, però, sicuramente se ne continuerà a parlare nel corso della prossima puntata serale del GF Vip in programma questo lunedì 8 febbraio su Canale 5, quando toccherà ad Alfonso Signorini prendere in mano le redini della situazione e fare chiarezza su quanto è accaduto.