Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati protagonisti di una nuova lite in lavatrice. La coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, al termine della festa anni '80 organizzata dagli autori ha discusso per una vicenda che ha visto coinvolto anche Tommaso Zorzi.

Stanco dei continui litigi con Giulia, l'ex velino l'ha invitata ad essere più matura, a comportarsi "da donna".

L'episodio incriminato

Sabato 6 febbraio gli autori del Grande Fratello Vip hanno organizzato una festa per i vipponi a tema anni '80. Durante la serata sono state distribuite delle bottiglie di vino al gruppo. Quando è rimasta soltanto una bottiglia, Tommaso Zorzi ha pensato di nasconderla e di berla solamente insieme ad Andrea Zelletta e Andrea Zenga.

Il gesto dell'influencer non è passato inosservato agli occhi di Pierpaolo Pretelli. Tuttavia, il finalista del Reality Show ha preferito non parlarne per evitare discussioni. L'ex velino si è quindi confidato con Giulia Salemi. Quest'ultima però non è riuscita a restare in silenzio e, uscita in giardino, ha riportato l'accaduto a Zenga.

La confidenza di Pierpaolo ha creato dei malumori tra i vipponi. Pretelli ha avuto un diverbio con i suoi amici Zelletta e Zenga, e anche con Zorzi.

Il faccia a faccia Pretelli-Salemi

Al termine della serata, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono confrontati in lavatrice. Il modello ha rimproverato la compagna per il suo atteggiamento. La 27enne italo-persiana ha ribattuto: "Non posso avere il terrore di parlare".

Pierpaolo ha invitato Giulia ad evitare di metterlo in difficoltà con i suoi amici e ad avere un atteggiamento più maturo, prendendo come esempio Samantha de Grenet e Stefania Orlando: "Non voglio più vedere queste cose, fai la donna".

Di fronte al rimprovero del fidanzato, Salemi ha risposto che a suo parere ha fatto la cosa giusta. Inoltre ha rassicurato Pierpaolo, dicendogli di non avere alcuna intenzione di rovinare la sua esperienza nella casa di Cinecittà, affermando: "Stai sereno".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Pretelli ha chiesto alla compagna di dargli più ascolto, perché si sente stanco di difenderla sempre. Dopo la discussione il concorrente lucano si è scambiato qualche tenerezza con Giulia, ma quest'ultima non ha perso l'occasione per chiamare in causa Tommaso Zorzi. Secondo la modella italo-persiana, l'influencer farebbe di tutto per rovinare l'armonia nella casa: "Vuole solo essere adulato".

Zorzi dipinge Salemi come un'attaccabrighe

Andrea Zenga, parlando con Pierpaolo Pretelli, ha ammesso di essere rimasto deluso dalla provocazione di Giulia Salemi. Tommaso Zorzi, invece, ha etichettato la modella come un'attaccabrighe.

Stefania Orlando ritiene che la relazione con Salemi stia oscurando il lato ironico dell'ex velino e ha sottolineato: "Povero Pierpaolo, è sempre arrabbiato e succede sempre per colpa di Giulia". Insomma, anche in questa circostanza i vipponi si sono schierati dalla parte di Pretelli.