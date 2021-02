Proseguono le interessanti anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: ben presto Can e Sanem torneranno a fare coppia fissa. La partenza di Yigit sarà determinante perché la Aydin capirà di potersi fidare solo del fotografo, al quale farà un regalo molto significativo. Conoscendo la passione del Divit per la libertà, la dolce scrittrice ricomprerà per lui l'imbarcazione precedentemente venduta per poter agevolare la rinascita della Frikri Harika. Il gesto riavvicinerà la coppia che deciderà di dare una nuova possibilità al loro amore.

Sanem teme di aver perso di nuovo il suo amore

La storyline di DayDreamer prosegue con un siparietto molto romantico che vedrà protagonisti proprio Can e Sanem.

I due personaggi principali della soap turca, decideranno di ricominciare e di non sfuggire più ai reciproci sentimenti che li hanno sempre uniti. Sanem, dopo aver scoperto i loschi piani di Yigit, chiederà all'editore di allontanarsi per sempre dalla sua vita. Il fratello di Polen lascerà la Turchia, affidando il secondo romanzo della Aydin ad uno scrittore americano. Sanem capirà di tenere ancora molto a Can e di non volerlo perdere. L'assenza del fotografo, seppur breve, farà sì che Sanem decida di fare un dono al suo ex per dimostrare tutti i suoi sentimenti.

Sanem, dopo aver chiesto e ottenuto un anticipo all'editore americano per il suo libro, deciderà di ricomprare la barca che in precedenza Can aveva dovuto vendere per sostenere economicamente la nuova Frikri Harika.

Inizialmente, l'affascinante fotografo dirà di non poter accettare un dono di tale importanza, ma poi deciderà di accettare avanzando una richiesta alla sua dolce Sanem.

Can chiede a Sanem di seguirlo alle Galapagos

Can proporrà a Sanem di fare il modo che la barca diventi di entrambi e le proporrà di partire con lui verso una meta molto significativa per entrambi.

Il Divit inviterà la scrittrice a seguirlo alle Galapagos, luogo in cui vivono gli Albatro, uccelli che per la Aydin da sempre rappresentano il suo amore per Can. La coppia a questo punto abbandonerà tutte le paure e ricomincerà decidendo di non mentire più sui sentimenti che provano l'uno per l'altro.

Sanem, felice per gli avvenimenti, accetterà la proposta dell'uomo che ha sempre amato.

I due decideranno di partire per due anni e al termine del viaggio potranno finalmente convolare a nozze. Ciò non andrà a genio a Mevkibe, la quale non potrà mai accettare che la figlia vada via dalla Turchia con un uomo che non è suo marito. Prima che i due giovani possano lasciare Istanbul, però, accadrà qualcosa che infrangerà i sogni della dolce Sanem per l'ennesima volta.