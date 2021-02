Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 2021 si preannunciano ricche di sorprese e colpi di scena. Occhi ben puntati sul ritorno in scena del personaggio di Marta che rientrerà di nuovo in scena a Milano, dopo un lungo periodo di assenza trascorso negli Stati Uniti D'America per motivo di lavoro. Il suo ritorno non passerà inosservato, in primis perché potrà riabbracciare suo marito Vittorio e poi perché dovrà conoscere la nuova famiglia di Conti, capitanata da Beatrice. E tra Vittorio e Beatrice ci sarà un accendersi della passione, al punto che la coppia di coniugi potrebbe anche dirsi addio.

L'atteso ritorno di Marta in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Marta tornerà in anticipo a Milano e lo farà proprio a distanza di pochi giorni dal momento di intimità che Vittorio ha vissuto con Beatrice.

I due, che sono riusciti a contenersi per diverse settimane, alla fine cederanno alla passione e si lasceranno trasportare da quei sentimenti mai sopiti che li uniscono.

Quando Marta tornerà in città, per Vittorio non sarà facile riuscire a gestire questa situazione così come non lo sarà neppure per Beatrice. Quest'ultima, infatti, in seguito al suo arrivo a Milano si è trasferita a casa di Vittorio e ormai vive lì assieme a suo figlio Pietro.

Il ritorno di Marta, però, finirà per creare un po' di imbarazzo al punto che Beatrice prenderà in considerazione l'ipotesi di andare via di casa e quindi stabilirsi da un'altra parte. A creare ulteriore disagio è anche la situazione che si è creata con Vittorio, dopo il momento di passione che Beatrice ha vissuto con Conti.

Vittorio si ritrova diviso tra Marta e Beatrice

Ma cosa succederà a questo punto? Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che il ritorno di Marta non sarà tutto "rose e fiori" per Vittorio, che non potrà fare a meno di pensare a quello che c'è stato con la cognata prima che sua moglie rientrasse di nuovo in città.

Resta da capire, però, quella che sarà la decisione finale di Vittorio: col passare degli episodi di questa quinta stagione del 2021 della soap, confesserà a sua moglie di averla tradita oppure no?

Matrimonio in crisi tra Marta e Vittorio? Le novità de Il Paradiso delle signore

Un'ipotesi che non è da escludere, dato che Marta dopo aver appreso che Vittorio e sua cognata si conoscevano fin da ragazzini, deciderà di indagare sul passato e quindi porterà a galla nuovi dettagli sulla coppia.

Non si esclude, quindi, che la verità possa venire a galla nel giro di poche settimane e a quel punto Marta e Vittorio potrebbero dirsi anche addio.

Il loro matrimonio arriverà al capolinea al termine della quinta stagione de Il Paradiso delle signore? Lo scopriremo nei prossimi episodi della soap.