Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: le trame delle puntate turche vedono i protagonisti principali della soap trovare l'affiatamento dei vecchi tempi. Infatti, ben presto Sanem, interpretata da Demet Ozdemir, e Can, interpretato da Can Yaman, torneranno a baciarsi, anche se l'incontro delle loro labbra non determinerà la riunione della coppia. I due giovani decideranno di non rimettersi insieme, ma Yigit uscirà di scena perché Sanem ne scoprirà gli intrighi e tornerà a fidarsi solo di Can.

Sanem scopre che Yigit ha tramato contro di lei

La storyline di DayDreamer prosegue con un riavvicinamento tra Can e Sanem: i due giovani inizieranno a collaborare, diventando soci in affari per la produzione di creme create proprio dalla ragazza, ma questo sarà solo il primo passo per ritrovare la complicità che li ha sempre uniti.

Dopo aver ricevuto un rifiuto alla sua proposta di matrimonio a Sanem, Yigit farà di tutto per sabotare la produzione delle fragranze della donna di cui è ossessionato. Infatti, dopo aver spinto Yemal a denunciare i dipendenti della Frikri Harika, l'editore corromperà Ardà, un operaio della zona affinché dica che le sue eruzioni cutanee siano state provocate da un elemento presente nelle creme non dichiarato nella confezione.

Mentre Can e Sanem si introdurranno nel magazzino dell'operaio per sottrarre le creme, l'investigatore privato assoldato da Divit fotograferà Ardà con Yigit. Questa sarà la prova inconfutabile che i due si conoscono e per di più Sanem sorprenderà il fratello di Polen in un bar con l'operaio. Ciò spingerà la giovane scrittrice ad aprire finalmente gli occhi e ad allontanarsi definitivamente dall'editore.

Sanem bacia di nuovo Can

Sanem dirà a Yigit che non ha più alcuna intenzione di collaborare con lui e questi deciderà di lasciare per sempre la Turchia per tornare in Canada, lasciando una lettera di scuse alla ragazza per il male che le ha procurato nel tempo e affidando a un collega americano la stesura del secondo libro. L'editore quindi sarà definitivamente fuori dai giochi e Sanem troverà il coraggio di dire a Can che si fida solo di lui.

A questo punto, la giovane scrittrice, presa dalla passione, bacerà il suo ex fidanzato.

Can sarà felice del bacio ma Sanem poi si tirerà indietro ed entrambi decideranno che non è conveniente per due soci andare oltre il rapporto lavorativo. Inevitabilmente, però, la fiamma tra i due, d'altra parte mai assopita del tutto, tornerà ad ardere e passerà poco tempo prima che i due decideranno di tornare insieme.

Nuovi problemi, però, attendono dietro l'angolo i due protagonisti di DayDreamer.