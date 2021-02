Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore e la trama della nuova puntata in onda martedì 9 febbraio su Rai 1 rivela che Ludovica comincerà a essere sempre più incuriosita da Federico, mentre Irene non la prenderà benissimo nel momento in cui scoprirà di non essere stata scelta come nuova capocommessa all'interno del grande magazzino. Agnese e Armando, invece, saranno costretti a vivere in segreto i loro momenti di intimità.

La delusione di Irene: trama Il Paradiso delle signore 9 febbraio

Nel dettaglio, dopo la partenza improvvisa di Clelia che ha scelto di lasciare Milano assieme al suo Luciano, e di conseguenza ha lasciato il suo incarico di capocommessa al Paradiso, Vittorio si metterà alla ricerca di una sostituta.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì rivelano che Irene spererà con tutta se stessa di poter essere scelta da Vittorio per questo nuovo incarico, ma dovrà fare i conti con una brutta notizia. Conti, infatti, deciderà di affidare l'incarico a Dora e Irene non nasconderà la sua delusione.

La ragazza, in seguito a un vivace scambio d'idee con Rocco, deciderà di cambiare atteggiamento e comincerà a mostrarsi molto più disponibile con tutti. Tale cambiamento, però, non passerà inosservato e soprattutto le Veneri sospetteranno che ci sia qualcosa che non va.

Ludovica incuriosita sempre più da Federico

I colpi di scena non sono finiti qui, perché la trama dell'episodio de Il Paradiso delle signore del 9 febbraio, rivela che Ludovica comincerà a essere sempre più incuriosita da Federico e in particolar modo dal fatto che il ragazzo riesca ad avere un ottimo ascendente su suo padre Umberto.

Occhi puntati sulla coppia composta da Armando e Agnese: i due infatti, dopo il ritorno di Giuseppe Amato, sono stati costretti a rinunciare al loro amore.

Armando e Agnese si vivono in segreto: trama Il Paradiso delle signore 9 febbraio

Approfittando della panchina dell'amore voluta da Vittorio per la festa di San Valentino, Armando deciderà d'incidere una storia che ricalca il suo amore per la sarta del Paradiso.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per i due, infatti, non è affatto facile vivere il loro amore: con la presenza di Giuseppe in città, saranno costretti a vivere dei piccoli momenti d'intimità in gran segreto.

Insomma, un nuovo episodio de Il paradiso delle signore decisamente da non perdere per tutti gli spettatori e fan della soap che stanno seguendo con interesse le avventure dei vari protagonisti.

Per chi non potesse seguire in tv l'appuntamento con la soap in prima visione assoluta su Rai 1, può rivedere gli appuntamenti in replica streaming sul sito web RaiPlay.