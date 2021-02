Emanuel Caserio interpreta il ruolo di Salvatore Amato ne Il Paradiso delle Signore. L'attore, nella giornata di martedì 9 febbraio, ha risposto alle domande dei fan che lo seguono su Instagram. Per quanto riguarda la fiction di Rai 1, Emanuel ha raccontato come si svolge la sua giornata sul set e ha raccontato di aver girato un film in cui ha interpretato un ruolo simpatico.

Emanuel Caserio interpreta Salvatore ne Il Paradiso delle signore

Emanuel Caserio ha inserito un box con le domande sul suo profilo Instagram, nel quale ha scritto ai follower: ''Tu chiedi, io rispondo. Vai!''. Immediatamente i fan dell'attore hanno voluto sapere qualche curiosità riguardo a Il Paradiso delle signore, dove Caserio interpreta il figlio di Agnese.

Una domanda posta a Emanuel è stata inerente all'evoluzione di Salvatore all'interno della fiction di Rai 1. L'interprete del barista della Caffetteria ha risposto: ''Salvatore cade e si rialza di continuo. Non ha paura dei sentimenti e lo stimo per questo''.

Il Paradiso delle signore: la giornata di Emanuele Caserio sul set

Un altro follower ha voluto sapere da Emanuel come si svolge una giornata sul set de Il Paradiso delle signore. Caserio ha spiegato che la mattina si alza alle 5:30 e, alle 7, arrivato sul set, deve farsi truccare e pettinare. L'orario di inizio delle riprese è alle 8 e la giornata di lavoro prosegue fino a pranzo, pianificato per le 13. In mattinata vengono girate cinque scene e, nel pomeriggio, dopo la pausa, vengono registrate quattro scene, fino alle 18.

Per quanto riguarda le anticipazioni delle prossime puntate della fiction di Rai 1, l'attore di Salvatore ha usato, per rispondere ai fan, le emoticon di due sposi, lasciando presagire quindi che Gabriella e Cosimo convoleranno a nozze.

La vita privata di Emanuel Caserio

Per quanto riguarda il suo carattere e la sua vita privata, Emanuel ha detto di essere una persona generosa.

L'attore ha raccontato di essersi pentito di non aver vissuto all'estero e di non essere riuscito ad abbracciare qualcuno, come avrebbe voluto. In merito all'amore, invece, l'interprete di Salvatore Amato ha rivelato di non credere all'anima gemella, ma di essere pronto a stupirsi, rivelando che, in passato, si è innamorato sul set di una sua collega.

Caserio, recentemente, ha girato un film per il cinema e il regista è stato Claudio Amendola, dove ha interpretato un ruolo molto simpatico. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore per scoprire come evolveranno le vicende di Salvatore Amato e se riuscirà a trovare stabilità in amore, dopo il riavvicinamento con Gabriella Rossi.