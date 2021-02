Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti gli episodi in onda da domenica 14 a sabato 20 febbraio, rivelano che Ridge deciderà di rompere con Brooke dopo aver scoperto che la moglie gli ha tenuto nascosto l'incidente di Thomas. Lo stilista in seguito, si avvicinerà a Shauna con la quale si scambierà dei baci. Wyatt invece, nutrirà dei forti dubbi su Sally e deciderà di rinunciare a sposarla.

Beautiful, anticipazioni: Ridge lascia Brooke

Nelle prossime puntate di Beautiful Brooke si recherà da Ridge per raccontargli la verità sull'incidente di Thomas. Lo stilista scoprirà che la moglie gli ha tenuta nascosta la presunta morte del ragazzo.

Ridge sarà amareggiato e profondamente deluso da Brooke e deciderà di lasciarla. In seguito, Forrester si confronterà con Shauna su quanto accaduto con Logan. Anche Hope farà la sua confessione a Liam, il quale non mostrerà nessuno sdegno come invece avrà fatto Ridge con Brooke. Lo Spencer verrà accolto a braccia aperte alla Spencer Publications dal padre, da Justin e Wyatt.

Beautiful, trame prossime puntate: Ridge e Shauna si baciano

A seguito del distacco con Brooke, Ridge Forrester si avvicinerà ancor di più a Shauna, mentre Brooke sarà disperata e avrà timore che la madre di Flo si approfitti della situazione. Nel corso dei prossimi episodi di Beautiful, Wyatt mostrerà tutti i suoi dubbi circa il matrimonio con Sally e sembrerà indeciso se sposarla o meno.

Ridge e Shauna invece, si baceranno. I due verranno visti da Quinn la quale, poco dopo, parlerà proprio di questo con Shauna. La donna si mostrerà ottimista su una possibile relazione con lo stilista, ma Quinn le ricorderà che Ridge non dimenticherà mai Brooke. Anche Eric noterà il feeling tra Ridge e Shauna e inviterà l'uomo a non far soffrire Brooke.

Beautiful, trame 14-20 febbraio: Wyatt non vuole sposarsi con Sally

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Beautiful, Wyatt sembrerà fare dietro front con Sally, rinunciando a sposarla. Nella soap si arriverà alla vigilia del Giorno del Ringraziamento, che Brooke e Ridge passeranno lontani l'uno dall'altra. Lo stilista potrà godersi la compagnia di Shauna, una persona che starà diventando sempre più importante per lui.

Thomas invece, non perderà occasione per dire a Steffy che anche per lei arriverà il giorno in cui tornerà insieme a Liam. Hope, insieme a Liam, Beth e Douglas si preparerà per festeggiare il Ringraziamento, anche se il giovane Spencer non gradirà affatto la presenza di Thomas, che continuerà a considerare come pericoloso e nocivo, non solo per Hope ma anche per Douglas.

Si ricorda che quanto sopra anticipato andrà in onda su Canale 5 dal 14 al 20 febbraio di Canale 5, nel consueto orario delle 13:40.