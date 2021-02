Martedì 23 febbraio verrà trasmessa una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena tra i dipendenti del più importante magazzino milanese. Sia Umberto che Federico vorranno raccontare le cose come stanno a Marta. La contessa non vorrà assolutamente che i due uomini raccontino alla nipote che Federico è suo fratello. Maria invece sarà alla ricerca di un nuovo alloggio per evitare di tornare in Sicilia. Giuseppe prenderà a cuore la situazione della signorina Puglisi, ormai di famiglia in casa Amato. Il padre di Salvo troverà una soluzione che impedirà il trasferimento della giovane sarta.

Adelaide si oppone alla volontà di Umberto e Federico

Le trame della novantaduesima puntata de Il Paradiso delle Signore confermano che Agnese sarà dispiaciuta per la situazione che sta affrontando Maria. Come visto nel precedente episodio, la signorina Puglisi è costretta a lasciare la casa in cui vive e se non dovesse trovare una soluzione dovrà fare i bagagli per tornare a vivere in Sicilia dalla sua famiglia. Agnese, essendo una donna fedele e rispettosa, cercherà in tutti i modi di aiutare la sua collega che, oltre ad essere un valido aiuto al Paradiso, è ormai diventata di famiglia in casa Amato. La sarta penserà di rivolgersi a Don Saverio per dare una mano a Maria a trovare un nuovo alloggio. Intanto Umberto continuerà a pensare che la migliore soluzione per evitare problemi sarà quella di confessare a Marta la parentela che la lega a Federico.

Quest'ultimo sarà d'accordo con il padre: Marta dovrà sapere che Federico è un Guarnieri. A non pensarla così invece sarà Adelaide: la contessa proporrà un piano per mettere a tacere le voci. La figlia del commendatore nel frattempo, donna intelligente e astuta, inizierà ad avere dei sospetti in base agli atteggiamenti sia del padre che del giovane scrittore.

Dora cede il posto da capo-commessa a Irene

Durante la puntata in onda martedì 23 febbraio al Paradiso avverrà un cambio di ruoli. Dora capirà di non essere in grado a gestire la situazione in atelier e cederà l'incarico da capo-commessa alla signorina Cipriani. Irene sarà felicissima, si avverrà finalmente il suo sogno e non vedrà di prendere potere definitivamente.

Nel frattempo Giuseppe verrà a conoscenza che Maria possa, da un momento all'altro lasciare Milano. Il signor Amato sarà preoccupato, spererà addirittura che la giovane sarta possa sposarsi con il nipote Rocco. Il marito di Agnese per evitare il trasferimento di Maria troverà una soluzione alquanto inaspettata. Gabriella invece, da poco trasferitasi a villa Bergamini, inviterà le Veneri nella sua tenuta. Proprio quando la serata starà per terminare, arriverà inaspettatamente Anna, la cugina della stilista sarà tornata da Gabriella a chiedere aiuto.