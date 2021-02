Can Yaman sarà la guest star in uno degli ultimi episodi di Che Dio ci aiuti 6. Il divo di DayDreamer lo ha confermato attraverso delle Instagram stories, in cui però non ha rivelato nulla di più trincerandosi dietro un "top secret". Stando alle indiscrezioni circolanti sul web, pare che il suo personaggio farà perdere la testa ad Azzurra.

Can Yaman guest star negli ultimi episodi di Che Dio ci aiuti 6

L'attore turco Can Yaman, già protagonista di DayDreamer - Le Ali del sogno, sarà la guest star in uno degli ultimi episodi di Che Dio ci aiuti 6. Le puntate finali sono ancora in corso di registrazione in quel di Assisi e dovrebbero andare in onda il prossimo 11 marzo su Rai 1.

Dopo la partecipazione di Stefano De Martino quindi, un altro beniamino del pubblico farà la sua comparsa accanto a suor Angela. Can Yaman in questo ultimo periodo, sta accrescendo la sua popolarità nel nostro Paese, non solo grazie alla soap trasmessa sa Canale 5, ma anche per lo spot realizzato per una nota marca di pasta accanto a Claudia Gerini. Non ultimo il gossip che lo vede al centro delle cronache rosa per la sua relazione con Diletta Leotta.

Che Dio ci aiuti 6, Can Yaman metterà in crisi Azzurra?

Ma cosa si sa del suo ruolo in Che Dio ci aiuti 6? A dire il vero non molto. Dal profilo social dell'attore turco non trapela nulla, né tantomeno da quello della Serie TV. I bene informati sono sicuri che il suo personaggio metterà in crisi la novizia Azzurra (Francesca Chillemi).

Can Yaman, infatti, dovrebbe interpretare un nuovo barista che porterà scompiglio in convento. Stando ai rumors, il suo personaggio arriverà a far vacillare la vocazione di Azzurra. Come già anticipato, Can Yaman era sul set di Che Dio ci aiuti 6 in questi giorni per girare le scene in cui sarà protagonista e che i telespettatori vedranno in onda nel gran finale della sesta stagione in programma il prossimo 11 marzo.

Can Yaman prosegue gli allenamenti per Sandokan

Mentre cresce l'attesa dei fan per vederlo in Che Dio ci aiuti 6, Can Yaman sta proseguendo gli allenamenti in vista dell'inizio delle riprese per il remake di Sandokan. Solo pochi giorni fa, Can aveva avuto un picco incidente di percorso. L'attore si era fatto male a una mano. Nulla di grave, come ha poi rivelato il divo di DayDreamer, che prosegue i duri allenamenti per impersonare la "Tigre della Malesia", ruolo che fu negli anni '70 di Kabir Bedi.

Accanto a lui ci sarà Luca Argentero nei panni di Yanez, mentre Marianna dovrebbe essere interpretata da Alessandra Mastronardi. In attesa del remake di Sandokan, le migliaia di fan lo potranno ammirare in Che Dio ci aiuti 6, accanto a suor Angela e tutti gli altri protagonisti della serie tv di Rai 1.