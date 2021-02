Venerdì 12 febbraio 2021 andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. L'appuntamento con la soap italia è dal lunedì al venerdì alle ore 15:55, come di consueto su Rai1. Le anticipazioni da poco diffuse confermano che Gabriella deciderà finalmente con chi passare il resto dei suoi anni. Nel frattempo Stefania, dopo aver accettato l'invito di Pietro, se ne pentirà di averlo usato con l'obiettivo di fare ingelosire il giovane Cattaneo. La piccola Serena invece avrà un piccolo incidente mentre sarà in collegio e Vittorio, insieme a Beatrice andranno immediatamente a trovarla. Al ritorno a casa, i due cognati rimarranno bloccati per strada e cederanno alla passione.

Stefania si è pentita per aver usato Pietro per fare ingelosire Federico

Durante l'ottantacinquesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 12 febbraio 2021, mancherà pochissimo alle nozze tra Gabriella e Cosimo (previste per il 14 febbraio) e la giovane stilista dopo vari dubbi prenderà una scelta: con che uomo trascorrere il resto della sua vita. Salvatore nel frattempo non aspetterà un attimo: continuerà a ribadire alla sua amata che farà di tutto per impedire che il matrimonio venga celebrato. Il giovane Amato cercherà di far ragionare Gabriella, provando a farle capire quanto il loro amore sia grande. D'altra parte la giovane stilista continuerà ad essere fuggente e tenterà di mantenere le distanze dal suo ex fidanzato. Nel frattempo al Paradiso si respirerà l'atmosfera di San Valentino, la "panchina dell'amore" inizierà a far sognare le Veneri che saranno inebriate.

Stefania invece si sentirà in colpa per aver dato false speranze a Pietro. La Colombo ha infatti accettato l'invito del nipote di Vittorio solo per far ingelosire Federico.

Tra Vittorio e Beatrice scoppia la passione

Nel corso della puntata di venerdì 12 febbraio Vittorio e Beatrice si troveranno a ragionare circa la scelta che dovranno prendere per il futuro dell'azienda: la persona da assumere al posto del ragioniere Luciano.

Mentre staranno parlando arriverà una chiamata dal collegio della piccola Serena. La madre superiora comunicherà che la bimba ha avuto un piccolo incidente. Il dottor Conti e la cognata si precipiteranno immediatamente da Serena per essere certi che non si sia fatta nulla di grave. Vittorio e Beatrice successivamente torneranno a casa ma, a causa di un problema alla macchina, rimarranno in panne e bloccati in strada.

I due si troveranno da soli e sotto un cielo stellato, a quel punto non potranno fare a meno di nascondere i loro sentimenti e cederanno alla passione che era destinata ad emergere.