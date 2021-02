Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo nelle prossime ore potrebbe accogliere fra i convocati Paulo Dybala dopo quasi un mese di assenza dal calcio giocato. L'umore della punta argentina è ritornato ad essere ottimale, lo si è visto anche nelle immagini arrivate nel pre-partita di Juventus-Roma. Dybala infatti era ad assistere sorridente alla partita dalla tribuna insieme allo squalificato Bentancur. Il sorriso dell'argentino però in questi giorni è stato alimentato anche da un nuovo arrivo nella famiglia Dybala-Sabatini. La coppia infatti ha deciso di adottare un cucciolo di cane, annunciandolo sui social.

Lo hanno chiamato Bowen ed andrà a far compagnia all'altro cane, Kia, adottato da tempo dall'argentino. Sia Paulo Dybala che Oriana Sabatini hanno condiviso questo momento di felicità con i loro follower tramite i loro account ufficiali dei social network.

Paulo Dybala accoglie in casa l'arrivo di un nuovo cucciolo di cane

"Hola Bowen, benvenuto". Con questo post Dybala ha accolto l'arrivo in famiglia di un nuovo cucciolo di cane, che insieme alla sua compagna Sabatini hanno chiamato Bowen. Felicità evidente per entrambi, che sui loro social non hanno mai nascosto il loro amore per gli animali. Meno felice del nuovo 'quadretto' di famiglia l'altro cane, Kia, che dalle immagini è apparso un po' geloso della new entry in casa Dybala-Sabatini. La speranza per i tifosi juventini che questo momento di gioia della punta argentina possa coincidere anche un ritorno fra i convocati nelle prossime partite di campionato.

L'assenza di Dybala in queste tre settimane di infortunio non si è però sentita, almeno dal punto di vista dei risultati.

Paulo Dybala potrebbe essere convocato contro l'Inter o contro il Napoli

L'arrivo di Bowen potrebbe non essere l'unico momento di gioia settimanale della punta della Juventus Paulo Dybala. L'argentino infatti nelle prossime partite dovrebbe rientrare fra i convocati, se non nel mach del ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter, nella sfida di campionato contro il Napoli prevista il 13 febbraio. In attesa della Champions League, con l'andata degli ottavi di finale contro il Porto che si giocherà mercoledì 17 febbraio alle ore 21:00 in terra lusitana.

L'argentino potrebbe essere un valore aggiunto per Andrea Pirlo. La sua qualità infatti potrebbe essere importante per incrementare imprevedibilità e forza offensiva della Juventus. Di certo il suo rientro sarà graduale per evitare eventuali ricadute. Sarà infatti una seconda parte di stagione molto impegnativa per la Juventus, che sta cercando di ritornare in vetta alla classifica di campionato e proverà ad arrivare fino in fondo in Champions League.