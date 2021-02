Negli ultimi mesi Il Paradiso delle Signore è stato caratterizzato da diverse uscite di scena. Basti pensare alla coppia formata da Nicoletta e Riccardo o al più recente addio di Luciano e Clelia. Nelle puntate in onda nella seconda metà di febbraio 2021 ci sarà, invece, un atteso ritorno. Marta Guarnieri, a New York per motivi di lavoro, tornerà a Milano per ricongiungersi con il marito Vittorio. Dopo la parentesi americana, la giovane rientrerà nel cast in pianta stabile e sarà protagonista di alcune complicate vicende, tra cui il tradimento del consorte. Inoltre, tra mezze verità e strane telefonate, sarà evidente che Marta nasconda qualcosa che riguarda quasi certamente la sua permanenza negli Stati Uniti.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntate del 2021: Vittorio tradisce Marta

Vittorio (Alessandro Tersigni) tradirà la moglie Marta (Gloria Radulescu) mentre lei si trova per lavoro negli Stati Uniti. Conti si lascerà andare ai sentimenti che prova per la cognata Beatrice (Caterina Bertone), ma l'idillio durerà poco. Guarnieri, infatti, tornerà improvvisamente in Italia e lascerà di stucco il consorte e la vedova che deciderà, dunque, di abbandonare casa Conti. Prima di trovare un'altra sistemazione per sé e per il figlio Pietro (Andrea Savorelli), Marta legherà con i nuovi parenti, in particolare con il nipote. Sarà proprio quest'ultimo a raccontare alla Guarnieri che sua madre e Vittorio si conoscevano già da anni. Stando alle anticipazioni, la figlia di Umberto (Roberto Farnesi) chiederà spiegazioni al marito.

Sicuramente, le parole di Conti convinceranno la moglie, al punto tale che quest'ultima insisterà perché Beatrice prenda il posto di Luciano come contabile del Paradiso delle signore.

Marta al centro di inganni e bugie nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Non è stato ancora reso noto come Marta scoprirà il tradimento del marito, ma le anticipazioni rilasciate sul web rivelano che presto la giovane verrà a conoscenza della relazione tra Vittorio e Beatrice.

Guarnieri si troverà protagonista di altre bugie. Infatti, mentre fronteggerà la crisi del suo matrimonio continuerà a essere ignara del fatto che in sua assenza sia emersa un'inaspettata verità. Federico Cattaneo (Alessandro Fella) è in realtà figlio di Umberto e, perciò, fratellastro di Marta. Adelaide (Vanessa Gravina) e il commendatore, per il momento, preferiranno tenerle nascosto il fatto che il padre abbia avuto un altro figlio con Silvia Bertole (Marta Richeldi).

Inoltre, la stessa Marta nasconde qualcosa. Nell'ultima conversazione telefonica con Vittorio, la giovane era apparsa strana e poco convincente. Nelle puntate in onda nella seconda metà di febbraio, stando alle anticipazioni, riceverà anche una misteriosa telefonata.