Il Paradiso delle Signore giungerà alla fine di un'altra settimana ricca di emozioni venerdì 26 febbraio e, secondo le anticipazioni, Giuseppe avrà forti sospetti su Agnese e Armando a causa della reazione di sua moglie alla notizia del suo possibile lavoro al Paradiso. Nel frattempo, Gabriella terminerà il suo nuovo abito che desterà i primi scandali, mentre Irene nel ruolo di capocommessa causerà qualche problema alle sue colleghe. Infine, al Paradiso tornerà la cliente misteriosa, Gloria, ma questa volta andrà a sostenere il colloquio con Vittorio Conti per il posto di lavoro.

Agnese, contraria al nuovo lavoro di suo marito, desterà sospetti: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì, 26 febbraio, raccontano che la decisione di Rocco non sarà accolta nel modo migliore da Agnese. Quando la donna saprà che suo nipote vorrebbe che lo zio lavorasse al Paradiso, la donna si opporrà all'idea che Giuseppe chieda ancora l'aiuto di Vittorio Conti dopo essersi licenziato dal posto da portiere che aveva ottenuto grazie a lui. L'atteggiamento di Agnese desterà parecchi dubbi in suo marito che non crederà alle ragioni di sua moglie e inizierà a sospettare fortemente che ci sia qualcosa tra lei e Armando e per questo voglia tenerlo lontano dal loro ambiente lavorativo. La sarta e il suo innamorato si accorgeranno della diffidenza di Giuseppe e capiranno che da quel momento in poi dovranno stare molto più attenti per non rischiare di essere scoperti.

Intanto, al Paradiso delle signore arriveranno altri cambiamenti.

Il lavoro di Irene darà qualche problema alle sue colleghe: spoiler 26 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 26 febbraio rivelano che nella puntata che andrà in onda venerdì, Gabriella porterà avanti le sue idee ispirate da Londra. La stilista porterà a termine la sua nuova creazione e il suo abito in stile British porterà una forte ventata di novità al grande magazzino.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Come tutte le cose in controtendenza, tuttavia, la nuova creazione della donna susciterà anche scandalo e porterà scompiglio. Tra le Veneri, intanto, ci saranno diversi problemi sul lavoro. Irene, infatti, in qualità di capocommessa temporanea, cambierà la disposizione della merce senza aver consultato Vittorio e le ragazze avranno non poca difficoltà nel ritrovare velocemente gli articoli in vendita.

Infine, la cliente misteriosa del giorno precedente varcherà ancora le soglie del Paradiso, ma questa volta sarà diretta verso lo studio di Vittorio Conti. Si tratta di Gloria Moreau, la nuova candidata al posto di capocommessa, pronta a sostenere il colloquio per la selezione.