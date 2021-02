Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1, e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera di venerdì 26 febbraio svelano che Agnese (Antonella Attili) non appoggerà che Giuseppe (Nicola Rignanese) chieda un lavoro a Vittorio (Alessandro Tersigni) in magazzino, e tale atteggiamento della sarta farà nascere qualche sospetto al signor Amato sulla moglie ed Armando (Pietro Genuardi). Intanto, Gabriella (Ilaria Rossi) terminerà il proprio abito in stile londinese che, essendo in controtendenza, desterà qualche "scandalo". Successivamente, la capo-commessa pro tempore Irene (Francesca Del Fa) deciderà di riorganizzare il grande magazzino, mettendo in difficoltà le "Veneri" che saranno disorientate non riuscendo a trovare le merci come prima.

Infine, Vittorio farà un colloquio di lavoro per il ruolo di capo-commessa a Gloria Moreau (Lara Komar).

Giuseppe nutrirà qualche sospetto su Agnese ed Armando

Gli spoiler del 95° episodio de Il Paradiso delle Signore 5, che andrà in onda venerdì 26 febbraio, evidenziano che Agnese non sarà d'accordo che Giuseppe chieda un lavoro in magazzino a Vittorio, e questo comportamento della sarta farà drizzare le antenne del signor Amato. Quest'ultimo, difatti, comincerà a nutrire qualche sospetto sulla moglie e Armando che, a loro volta, si renderanno conto di dover prestare molta più attenzione per non essere scoperti. Per i due amanti, infatti, qualora Giuseppe dovesse aver il benestare da Vittorio, ottenendo l'impiego al magazzino, diverrebbe molto più difficoltoso avere dei momenti d'intimità, senza correre il rischio che il signor Amato li colga in flagrante.

Successivamente, Gabriella porterà a compimento l'abito creato ispirandosi alla moda londinese. Una volta ultimato, in quanto in stile british ed in controtendenza rispetto alla moda, la creazione della bella Rossi desterà qualche "scandalo".

Irene riorganizzerà il grande magazzino disorientando le 'Veneri'

Le trame della puntata della soap opera italiana di venerdì 26 febbraio anticipano che Irene, in qualità di capo-commessa pro tempore, deciderà di riorganizzare il grande magazzino seguendo un metodo completamente diverso.

Le "Veneri", però, saranno disorientate da questa nuova sistemazione, in quanto non riusciranno più a trovare le merci come al solito.

La cliente misteriosa, intanto, si ripresenterà al Paradiso ma, stavolta, sembrerà avere una meta ben precisa nel grande magazzino. Il suo nome è Gloria Moreau e si presenterà al cospetto di Vittorio per fare un colloquio di lavoro per il posto libero di capo-commessa.