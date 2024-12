Kemal avrà mezz'ora di tempo per trovare Zeynep e salvarle la vita nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che Emir legherà la sorella di Kemal al letto, che cospargerà di benzina. Dopo aver acceso una candela, Kozcuoğlu lascerà la ragazza in balia delle fiamme, che si propagheranno non appena la cera si sarà consumata. Per Kemal inizierà una disperata corsa contro il tempo.

Il piano di Emir contro Zeynep

Kemal e Nihan vivranno ore di angoscia a causa di Emir che rapirà Deniz e Zeynep e sparirà. I due protagonisti allerteranno la polizia e si metteranno subito sulle tracce di Kozcuoğlu, che continuerà a provocare il suo rivale.

Kemal e Ayhan riusciranno a far parlare Mehmet e seguiranno Baran, ma Emir passerà alla controffensiva. L'uomo telefonerà a Kemal e gli chiederà di scegliere la sua prossima vittima tra Deniz e Zeynep, seminando il panico. Soydere non risponderà, ma Emir lo avvertirà che inizierà a togliere la vita a sua sorella.

Zeynep avrà per la prima volta seriamente paura di Kozcuoğlu, che la immobilizzerà al letto usando una corda. La ragazza continuerà a implorare Emir di fermarsi, ma lui non vorrà saperne e sarà deciso a portare avanti la sua crudele vendetta. Dopo aver legato Zeynep, Emir cospargerà di benzina il letto, creando una sorta di trappola con una candela. "La tua vita dipende da questa fiamma", dirà Emir, spiegando che appena la candela finirà, Zeynep sarà destinata a bruciare.

Kozcuoğlu farà partire una videochiamata per Kemal, che avrà solo mezz'ora per salvare la vita a sua sorella.

Ore di paura per Kemal e Zeynep

Le anticipazioni raccontano che Kemal vedrà in video la fiamma della candela e Zeynep legata. Nel frattempo, Nihan si accorgerà che Emir è molto più vicino di quanto possa pensare, perché noterà la presenza di una telecamera puntata a casa sua e seguirà il cavo.

L'uomo di Kozcuoğlu provvederà subito a tagliare il cavo, ma Nihan arriverà molto vicina alla meta, anche perché troverà una scarpina di Deniz.

Zeynep, invece, continuerà a restare in contatto con Kemal, che le prometterà di rintracciarla attraverso il segnale del telefono. Hakan e Soydere inizieranno una corsa contro il tempo e alla fine riusciranno a raggiungere Zeynep appena in tempo.

Quando Kemal arriverà nella stanza in cui è legata la sorella, le fiamme saranno già alte, ma grazie a una coperta riuscirà a spegnerle. Zeynep sarà sana e salva, ma la paura continuerà a tormentarla.

Emir non ha più scrupoli

Nelle puntate in onda in Italia, Emir non riesce a rassegnarsi alla fine del suo matrimonio e continua a imporre a Nihan di restare con lui. La donna non vuole saperne, ma Emir non esita a usare la forza pur di impedirle di partecipare alle nozze di Leyla e Ayhan senza di lui. Dopo aver dovuto rinunciare anche alla paternità di Deniz, per Emir non c'è più niente da perdere e la sua crudeltà sta raggiungendo limiti mai visti fino a ora.

Oltre a obbligare Nihan a stare con lui, Emir ha escogitato un piano per uccidere Leyla usando Asu. Al momento Asu si trova in un ospedale psichiatrico, ma Emir la aiuta a evadere per andare a uccidere Leyla intrufolandosi nella villa.