Cambio programmazione per My home my destiny 2 nel fine settimana di Canale 5 del 4 e 5 gennaio.

L'appuntamento con la soap opera turca tornerà in onda nel pomeriggio con due nuove puntate in prima visione, che prenderanno il posto di Endless Love e del talent show Amici di Maria De Filippi, ancora in pausa per le festività natalizie.

Cambio programmazione per My home my destiny il 4 e 5 gennaio 2025 su Canale 5

Il palinsesto di Canale 5 per il 4 e 5 gennaio non prevede ancora la messa in onda di Endless Love nella fascia del primo pomeriggio, mentre di domenica pomeriggio non ci sarà l'appuntamento con il talent show che porta la firma di Maria De Filippi, quest'anno in pausa per due settimane.

Il pomeriggio di sabato 4 gennaio sarà occupato da una puntata speciale inedita di My home my destiny 2, pronta a fare ancora una volta gli straordinari nel daytime pomeridiano.

La messa in onda della soap è in programma dalle 14:30 alle 16:30, trainando così il primo appuntamento settimanale con il best of di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

La soap opera in onda con doppie puntate nel fine settimana di Canale 5

Cambio programmazione anche domenica 5 gennaio, quando alle 14:30 andrà in onda un nuovo appuntamento speciale con la soap turca della durata di un'ora e mezza, previsto fino alle 16.

Si tratta degli ultimi due appuntamenti previsti nel fine settimana della serie incentrata sulle vicende di Mehdi e Zeynep, dato che da sabato 11 gennaio tornerà l'appuntamento con Endless Love nella fascia del primo pomeriggio.

Cambiamenti anche per la domenica pomeriggio dal 12 gennaio, quando si assisterà al ritorno del pomeridiano di Amici 24 con la conduzione di Maria De Filippi, in programma dalle 14 alle 16.

La soap turca non riesce a superare gli ascolti di Domenica In nel daytime

Un esperimento che, nel corso della giornata del 29 dicembre, non ha dato i frutti sperati dal punto di vista Auditel su Canale 5.

Nonostante la messa in onda delle puntate inedite della soap turca, Canale 5 ha dovuto accontentarsi di una media di circa 1,5 milioni di spettatori dalle 14:30 alle 16, pari a uno share che non ha raggiunto la soglia del 13%.

Numeri che hanno consegnato la vittoria nelle mani di Domenica In, il talk show festivo di Rai 1 condotto da Mara Venier, seguito da una media di oltre 2,7 milioni nella prima parte, con il 22% di share, e circa 2,1 milioni nella seconda parte, con uno share che ha toccato la soglia del 20%, superando anche la prima parte del best of di Verissimo, fermo al 15%.