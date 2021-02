Sulla prima rete dell’ammiraglia Rai prosegue l’appuntamento con l’appassionante soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì. Nel corso della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 26 febbraio, i due amanti Agnese Amato (Antonella Attili) e Armando Ferraris (Pietro Genuardi) non saranno per niente entusiasti nell’apprendere che Giuseppe vorrebbe chiedere un impiego a Vittorio Conti.

Il capofamiglia Amato quando vedrà le strane reazioni della moglie e del capo magazziniere sarà sempre più convinto che i due potrebbero avere una tresca clandestina.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 26/02: Gabriella causa scompiglio al grande magazzino

Nel corso del novantacinquesimo episodio della serie tv di successo in programmazione su Rai 1 venerdì 26 febbraio sempre dalle ore 15:55, Agnese non appoggerà l’eventualità che suo marito Giuseppe possa chiedere a Vittorio di farlo lavorare nel grande magazzino su suggerimento del nipote Rocco. L’atteggiamento della sarta non farà che aumentare i sospetti del marito, poiché avrà il timore che la sua amata e Armando potrebbero nascondere qualcosa sulla natura del loro rapporto: quest’ultimo e la signora Amato per fortuna si renderanno conto di dover stare più attenti per non essere smascherati.

Successivamente Gabriella (Ilaria Rossi) riuscirà a portare a termine la sua nuova creazione, l’abito in stile british ispirato alla moda londinese: purtroppo la talentuosa stilista porterà scompiglio al grande magazzino milanese, poiché il suo nuovo capo nonostante sarà originale darà i primi scandali.

Le veneri disorientate a causa di Irene, Gloria fa un colloquio con Vittorio

Nel contempo Irene (Francesca Del Fa) in qualità di capo commessa seppur in modo momentaneo riorganizzerà il grande magazzino secondo dei suoi criteri, quindi senza confrontarsi con il direttore Vittorio e con il nuovo ragioniere Beatrice (Caterina Bertone). Le veneri a causa dell’improvviso gesto di Cipriani saranno alquanto disorientate poiché le merci non si troveranno nel solito posto, ma avranno delle disposizioni diverse.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per terminare al paradiso rimetterà piede la cliente misteriosa che ha varcato le soglie del lussuoso negozio il giorno prima: questa volta la donna in questione chiamata Gloria Moreau avrà una meta precisa, visto che farà un colloquio di lavoro con Conti per sostituire la storica capo commessa Clelia Calligaris in maniera definitiva qualora dovesse dimostrare di avere tutti i requisiti necessari per farlo.