Una nuova polemica rischia di abbattersi sulla Casa del Grande Fratello Vip. Samanta De Grenet, durante una conversazione con Andrea Zelletta, ha definito quest'ultimo un"autistico" a causa della sua capacità di ricordare perfettamente la classifica de concorrenti nella scorsa edizione del reality di Canale 5. Il video con la frase, in poco tempo, è stato pubblicato da numerosi utenti su Twitter, scatenando commenti d'indignazione da parte del pubblico.

La frase che ha messo sotto accusa Samantha De Grenet

Il tutto è avvenuto durante una conversazione che vedeva coinvolti Andrea Zelletta, Samantha De Grenet, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi.

I quattro erano intenti a parlare delle possibili future dinamiche del programma, facendo riferimento a quanto accaduto nella scorsa edizione. In particolare Zelletta ha iniziato a elencare in che modo si sono classificati i concorrenti nella scorsa edizione, affermando che Andrea Denver è arrivato in settima posizione, Aristide in sesta e Antonella Elia in quinta. A questo punt, è intervenuta Samantha che, sorpresa dalla capacità di memorizzazione del suo compagno di reality, ha domandato: "Sembri autistico in questo momento, come fai a ricordarti tutte queste cose?".

Nessuno degli altri concorrenti ha fatto notare alla concorrente la sua uscita infelice

Dopo la frase di Samantha nessuno dei concorrenti ha fatto notare alla showgirl l'uscita infelice che aveva appena compiuto, continuando a conversare come se nulla fosse.

La frase non è però sfuggita al popolo della rete, che ha subito espresso tutto il disappunto per le frasi trasmesse in diretta sul canale Mediaset Extra. Alcuni utenti hanno chiesto alla produzione del programma che la donna venga squalificata, invitando anche gli altri utenti a creare un apposito hashtag.

Al momento non è dato sapere come agirà la produzione.

Durante questa edizione sono già avvenuti degli episodi simili, che come conseguenza ha portato delle ramanzine da parte di Alfonso Signorini. Selvaggia Roma, ad esempio, con la frase "non fatemi passare per mongol..." aveva scatenato la reazione furente di CoorDown, la Onlus che si occupa di promuovere e tutelare i diritti delle persone affette dalla sindrome di Down.

Nonostante la frase infelice detta da Selvaggia, la produzione aveva deciso di non squalificare la concorrente dalla casa più spiata d'Italia.