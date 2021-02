Il Paradiso delle Signore, la soap italiana in onda tutti i giorni su Rai 1, è sempre ricca di sorprese per l'affezionato pubblico e secondo le anticipazioni della puntata in onda giovedì, 11 febbraio, Ludovica potrà partecipare al matrimonio del suo migliore amico. Adelaide sarà molto stupita dal cambiamento, quando scoprirà che la ragazza sarà la testimone di nozze di Cosimo, mentre Salvatore non si darà pace per aver perso la sua ex fidanzata. Nel frattempo, Pietro chiederà a Stefania di uscire con lui e la ragazza accetterà l'invito, illudendo il giovane di provare interesse per lui. Al matrimonio sarà invitata anche Beatrice che si sentirà a disagio, ma grazie alle rassicurazioni di Vittorio i suoi timori svaniranno.

Ludovica sarà la testimone di nozze di Cosimo: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì, 11 febbraio, raccontano che grazie all'intervento di Federico, Ludovica potrà partecipare al matrimonio di Gabriella e Cosimo. Il cambiamento di opinioni di Umberto farà storcere il naso alla Contessa che, quando apprenderà che la signorina Brancia farà anche da testimone di nozze per il suo migliore amico, sarà molto stupita. Inoltre, il commendatore proverà a coinvolgere Federico anche nei suoi affari, facendo preoccupare molto la cognata che temerà di perdere l'armonia della sua famiglia.

Salvatore penserà a un gesto estremo per impedire il matrimonio: spoiler puntata 11 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dell'11 febbraio, rivelano che nella puntata che andrà in onda giovedì, i preparativi per le nozze di Cosimo e Gabriella andranno avanti ma Salvatore sembrerà non darsi pace.

Il giovane Amato inizierà a pensare di fare un gesto estremo, dimostrando di essere disposto a tutto pur di impedire che la sua ex fidanzata sposi l'imprenditore perché sarà ancora convinto che la ragazza provi dei sentimenti nei suoi confronti. Nel frattempo, Pietro chiederà a Stefania di uscire con lui, così come gli aveva suggerito Vittorio e la ragazza accetterà l'invito.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Tuttavia, la Venere avrà un secondo fine per questo appuntamento: la speranza di fare ingelosire Federico, il ragazzo di cui è innamorata da anni.

L'invito per il matrimonio arriverà anche a Beatrice che si sentirà in imbarazzo e avrà paura di non essere all'altezza del resto degli invitati che faranno parte dell'alta società milanese. A consolare la donna penserà Vittorio che penserà di fare una sorpresa per risollevare il morale di sua cognata e farle acquisire più fiducia in se stessa.

Tra i due, ormai, l'intesa si farà sempre più evidente ed impossibile da ignorare.