Non mancano le sorprese al Paradiso delle Signore e presto molti nodi verranno al pettine per la famiglia Conti. Gli spoiler da poco diffusi rivelano che nelle prossime puntate Vittorio e Beatrice saranno sempre più uniti. Lavorando e vivendo a stretto contatto, tutti giorni, i due non potranno stare lontani e finiranno per cedere alla passione. Il marito di Marta quindi non terrà fade alla promessa di matrimonio avvenuta con Marta, quando davanti a Dio si sono promessi amore eterno. Le anticipazioni sui prossimi episodi confermano anche che Marta Guarneri a sua volta nasconderà un segreto importante al marito.

La ragazza tornerà finalmente a Milano e avrà la certezza che i suoi sospetti saranno fondati. Sarà la contessa di Sant'Erasmo a svuotare il sacco e raccontare tutta la verità sul passato e la scomparsa di Achille Ravasi. Alla luce di queste scomode verità, verrà compromesso non solo il matrimonio tra Marta e Vittorio ma anche il rapporto tra Marta, Adelaide e Umberto.

Marta mente a Vittorio

Durante i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore Vittorio Conti tradirà la moglie con la cognata. Il direttore del Paradiso e Beatrice non riusciranno a mantenere la promessa che si erano fatti a vicenda: ovvero quello di non innamorarsi e di non parlare più della loro storia d'amore avuta in passato, quando erano giovani. Beatrice e Vittorio finiranno per baciarsi appassionatamente, facendo rinascere le emozioni di un tempo.

Il dottor Conti dunque tradirà Marta, che si troverà a New York per lavoro. Allo stesso tempo però anche la figlia di Umberto Guarnieri, mentirà spudoratamente a Vittorio. Durante una telefonata con il marito infatti la ragazza lascerà intendere che avrà scoperto qualcosa di importante in America, e che sarà meglio non sapere.

Adelaide racconta a Marta la verità su Ravasi

Come molti telespettatori già sanno, Marta Guarnieri si trova negli Stati Uniti per intraprendere la sua carriera professionale come fotografa. Gli spoiler annunciano che durante le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, la moglie del dottor Conti, verrà a conoscenza di qualcosa di spiacevole riguardo Adelaide, sua zia.

La contessa e il cognato Umberto Guarnieri, nasconderanno un segreto molto importante sul marito Achille Ravasi. Le anticipazioni rivelano infatti che Marta inizierà a nutrire dei sospetti una volta tornata in Italia. Sarà proprio la contessa di Sant'Erasmo a raccontare tutta la verità sul marito, alla nipote. Il ritorno di Marta Guarnieri da New York quindi sarà alquanto ricco di colpi di scena. Non solo la giovane fotografa troverà il marito con la cognata, ma dovrà anche venire a conoscenza dei fatti successi molti anni prima tra suo padre e sua zia Adelaide.