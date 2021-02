Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati protagonisti della trentaseiesima puntata del Grande fratello Vip 5, andata in onda il 1° febbraio. Entrambi i concorrenti non hanno nascosto i sentimenti che stanno provando l'uno per l'altra, ma la modella è stata più diretta e non ha nascosto le sue paure per il futuro. L'influencer ha avuto anche un incontro inaspettato con sua mamma Fariba, che ha deciso di rompere il silenzio e di dare il suo sostegno a sua figlia.

Prima dell'incontro con Giulia, la signora Fariba ha specificato che la sua assenza è stata una sua scelta, per non interferire nel percorso della modella, come era successo due anni fa durante la terza edizione del Grande fratello Vip.

Intanto, Fariba ha anche aggiunto che in questi ultimi giorni i fan di sua figlia e lei stessa avevano visto che la 27enne aveva bisogno di affetto e per questo motivo ha deciso di apparire.

Giulia: 'Sono un caso perso, una romantica incurabile'

Prima di incontrare sua mamma, Giulia è stata chiamata dal conduttore Alfonso Signorini nella stanza delle emozioni, la mistery room. Siccome la coppia sta approfondendo la conoscenza reciproca, il conduttore ha chiesto alla modella cosa provasse per Pierpaolo e lei molto emozionata ha risposto: "Mi vergogno perché sono parole che ho usato poche volte e quando le ho usate in passato la storia non ha avuto un lieto fine".

La modella, senza troppi giri di parole, ha ammesso di sentirsi felice e che si stava innamorando, ma che si sente anche "un caso perso", perché é una "romantica incurabile".

Prima di uscire dalla mistery room, la 27enne ha ricevuto una lettera da sua madre, in cui la donna le scriveva di non cadere mai e di non permettere a niente e nessuno di destabilizzarla.

I consigli della madre a Salemi

La mamma dell'influencer è entrata nella casa con un elenco di consigli per sua figlia chiamandoli "il bastone". Madre e figlia hanno avuto un incontro a distanza nella stanza degli abbracci.

La signora Fariba ha suggerito a Giulia che, quando avrà qualche problema o malinteso con gli altri concorrenti, deve andare a parlare solo una volta, inutile continuare se non hanno voglia di ascoltarla.

Poi la mamma della modella le ha suggerito di fare un "salotto Salemi 2" e non di parlare lei stessa, ma chiedere agli altri concorrenti di raccontare le cose più belle o più brutte che hanno avuto o che gli hanno fatto soffrire.

Alla fine del discorso, Fariba ha sottolineato di essere un po' delusa da Giulia perché non stava facendo meditazione dentro la casa, come aveva fatto in albergo prima di entrare nel reality.

La mamma di Giulia a Pierpaolo: 'All'inizio non mi piacevi'

Dopo l'incontro con Giulia, sua madre ha espresso l'interesse di conoscere e di dare la sua opinione anche sul finalista Pretelli, contemporaneamente compagno di sua figlia. "All'inizio non mi piacevi - ha ammesso Fariba parlando con l'ex ballerino - ma poi sei riuscito a decifrare il lucchetto del mio cuore".

Il diretto interessato le ha confermato che anche lui era innamorato di Giulia e che voleva renderla felice. Dopo quest'affermazione tutti e tre si sono abbracciati, mentre la regia in studio ha inquadrato Elisabetta Gregoraci che stava scappando per non essere interpellata, ma il conduttore l'ha fermata e le ha chiesto se voleva salutare la signora Fariba.

L'ex moglie di Flavio Briatore, un po' imbarazzata, ha accettato l'invito di Signorini e li ha salutati tutti e tre.