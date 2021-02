Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana di lunedì 8 marzo svelano che, in occasione della Festa delle Donne, il Paradiso sarà in fermento per la nuova campagna pubblicitaria che avrà come punta di diamante l'abito in controtendenza ideato da Gabriella. Giuseppe, nel frattempo, ha avuto un cambiamento in meglio dopo il suo ritorno e Agnese, apprezzando tale mutamento, deciderà di chiedere ad Armando di allontanarsi da lei, così da provare a salvare il suo matrimonio.

Maria Grazia Vettorazzo, intanto, tornerà al Paradiso e lancerà una critica sull'abito, secondo il suo parere, troppo corto esposto in vetrina, così per Vittorio sarà tempo di subire la prima critica della stampa.

Infine, il Mantovano minaccerà di dare fuoco alla caffetteria, mentre Marcello inviterà Ludovica a partire per Parigi.

Agnese vorrà salvare il matrimonio con Giuseppe

Le trame de Il Paradiso delle Signore 5 raccontano che in occasione della Festa delle Donne al grande magazzino sarà in fermento per la campagna pubblicitaria, la quale avrà come punta di diamante l'abito in stile british ideato da Gabriella.

Giuseppe, intanto, ha dato dimostrazione di aver mutato completamento atteggiamento da quanto è tornato in famiglia Amato e tale cambiamento comportamentale non è passato inosservato alla moglie. Agnese, difatti, parrà più che mai decisa a salvare il matrimonio col marito ma, per riuscirci, sarà costretta a chiedere ad Armando di allontanarsi da lei.

Il Mantovano minaccerà di dare fuoco alla caffetteria

Gli spoiler della soap opera italiana sino a venerdì 12 marzo anticipano che al Paradiso tornerà Maria Grazia Vettorazzo, la donna che fu la causa della fuga di Luciano e Clelia da Milano. Essa, senza mezzi termini, si lancerà in un'aspra critica nei confronti di un abito, a suo dire, troppo corto esposto in vetrina.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Così, per Vittorio sarà tempo di incassare la prima critica dalla stampa.

Il Mantovano, successivamente, continuerà dare dimostrazione di essere una persona senza scrupoli e, questa volta, il suo obiettivo sarà la caffetteria, alla quale di fronte alla presenza di Salvatore minaccerà di dare fuoco. Marcello, infine, spaventato per l'ennesima vessazione da parte del Mantovano suggerirà a Ludovica Brancia di Montalto di partire per Parigi.

Ludovica seguirà il consiglio di Marcello o avrà altri piani per la testa? Basterà seguire le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 5 per scoprire cosa succederà a riguardo.