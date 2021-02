L'appuntamento settimanale con Il Paradiso delle Signore continua con la nuova puntata che andrà in onda mercoledì 17 febbraio. Gli spoiler rivelano che Beatrice, dopo il ritorno inaspettato di Marta, si sentirà a disagio. La donna ha creato in poco tempo un clima familiare insieme al cognato e ai figli Pietro e Serena, per questo motivo l'arrivo di Marta la farà sentire di troppo, facendole confessare al direttore del Paradiso il suo dispiacere per il ritorno della moglie. Nel frattempo Federico inizierà a nutrire dei sentimenti nei confronti di Ludovica, ma quest'ultima continuerà ad andare dietro a Marcello.

In casa Amato l'aria non sarà tranquilla in quanto Giuseppe, dopo aver accettato il lavoro al Paradiso, trascorrerà sempre meno tempo con Agnese. Armando, invece, si troverà a scegliere tra Irene e Maria per il ruolo di protagonista alla recita di Carnevale.

Armando deve scegliere la protagonista della recita di Carnevale tra Irene e Maria

Durante l'ottantottesimo episodio de Il Paradiso delle Signore il ritorno di Marta Guarnieri porterà scompiglio in casa Conti. Beatrice si stava abituando a convivere con il cognato e l'arrivo inaspettato della moglie metterà la vedova Conti in una condizione di disagio. Anche in casa Amato non si respirerà un'atmosfera serena. Da quando Giuseppe ha iniziato a lavorare in negozio come portiere notturno non riuscirà a trascorrere del tempo con la moglie.

Nel frattempo al grande magazzino sarà in corso l'organizzazione della recita di Carnevale voluta da Don Saverio. Armando si troverà tra Irene e Maria, in quanto dovrà scegliere a chi assegnare tra le due il ruolo di protagonista dello spettacolo.

Beatrice confessa a Vittorio di essere dispiaciuta per il ritorno di Marta

Nel corso della nuova puntata, in onda mercoledì 17 febbraio, Federico Cattaneo inizierà a provare qualcosa di forte per Ludovica e cercherà di corteggiarla.

Brancia, però, continuerà a stuzzicare Marcello, che intanto continuerà a essere in balia dei ricatti del Mantovano.

Dopo aver provato un gran disagio, Beatrice troverà le parole per confessare a Vittorio il suo profondo dispiacere per il ritorno di Marta. Intanto la figlia di Umberto Guarnieri verrà a conoscenza del passato di Vittorio e Beatrice e non rimarrà con le mani in mano, ma farà di tutto per approfondire ogni minimo dettaglio sul rapporto tra il marito e la cognata.