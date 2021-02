Prosegue l'appuntamento di Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma dal 15 al 19 febbraio rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese che non deluderanno le aspettative del pubblico. Occhi puntati in primis sul ritorno a casa di Marta, che rimetterà piede in anticipo a Milano rispetto alla data prevista. Intanto al Paradiso tutto procederà per l'attesa festa di Carnevale, mentre Salvatore dovrà rassegnarsi dopo le nozze di Gabriella.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 febbraio: Salvatore si rassegna

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore fino al 19 febbraio rivelano che Gabriella arriverà alla sua fatidica scelta finale.

Dopo essere stata per lungo tempo in crisi, la stilista deciderà di convolare a nozze con Cosimo e quindi diventerà a tutti gli effetti la nuova signora Bergamini.

A quel punto Salvatore non potrà fare altro che rassegnarsi agli eventi del destino e mettersi l'anima in pace: ha perso per sempre la donna della sua vita.

Intanto in casa Conti ci sarà il ritorno del tutto inaspettato di Marta: la donna, infatti, rimetterà piede con qualche giorno d'anticipo rispetto al previsto, pronta a riabbracciare di nuovo suo marito Vittorio, reduce dalla notte di passione trascorsa con Beatrice.

Beatrice in crisi dopo il ritorno di Marta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che per la cognata di Conti diventerà sempre più difficile riuscire a sostenere tale situazione e, proprio per questo motivo, prenderà in considerazione l'ipotesi di abbandonare casa di Vittorio per non sentirsi di troppo adesso che è tornata sua moglie.

E poi ancora, al grande magazzino ci sarà grande fermento per la festa di Carnevale: per l'occasione Armando diventerà il regista e lo sceneggiatore di questo evento. Rocco, Pietro e Stefania verranno scelti come attori principali di questa recita, mentre Agnese e Maria si occuperanno degli abiti di scena.

Occhi puntati anche sul rapporto tra Ludovica e Federico: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 febbraio infatti, rivelano che i due passeranno molto tempo assieme in particolar modo il figlio di Umberto si avvicinerà sempre più all'astuta Brancia.

Spoiler Il Paradiso delle signore 15-19 febbraio: Silvia decide di lasciare Milano

Dopo qualche tentennamento, Beatrice finirà per accettare la proposta di Marta di diventerà la nuova ragioniera del Paradiso al posto di Luciano. Silvia, invece, prenderà la decisione di lasciare Milano per trasferirsi a Parigi, dove farà visita a Riccardo e Nicoletta.

Prima di lasciare la città, però, la donna si assicurerà che tutto vada per il verso giusto in vista dell'attesa recita di Carnevale.