Prosegue l'appuntamento con la soap opera DayDreamer in onda tutti i giorni su Canale 5 in daytime e il martedì in prime time. Le anticipazioni delle nuove puntate turche rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena legati alla coppia composta da Can e Sanem. I due riusciranno a ritrovarsi in seguito al ritorno in scena di Can dopo un anno di assenza da Istanbul ma dovranno fare i conti con la perfidia di Yigit. L'editore, infatti, giocherà alle spalle della coppia al punto da metterli nei guai facendogli beccare una denuncia.

La vendetta di Yigit contro Can e Sanem: anticipazioni turche DayDreamer

Nel dettaglio, Yigit proverà in tutti i modi a conquistare il cuore di Sanem e le chiederà a più riprese di sposarlo. La reazione della ragazza, però, non sarà mai positiva e si rifiuterà a tutti gli effetti di convolare a nozze con l'editore, dato che lo considera soltanto un amico.

Yigit, però, in seguito al ritorno di Can farà di tutto per ostacolare un ritorno di fiamma con Sanem e soprattutto cercherà di evitare che i due possano lanciare sul mercato la linea di creme della giovane Aydin, dopo che il fotografo riuscirà ad ottenere di nuovo il brevetto per i cosmetici.

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di DayDreamer raccontano che il perfido Yigit non si rassegnerà e, una mattina come tutte le altre, avrà il colpo di genio che metterà nei guai la coppia Can-Sanem.

Yigit corrompe Ardà: la coppia Can-Sanem nei guai

L'editore, infatti, darà un passaggio in macchina ad Ardà e noterà che l'uomo ha sul suo volto un evidente sfogo cutaneo che si è procurato in uno dei suoi pomeriggi nel bosco a contatto con l'edera.

Yigit, però, deciderà di corrompere Ardà e in cambio di una ingente somma di denaro, gli chiederà di dire che lo sfogo cutaneo gli è stato causato dall'utilizzo delle creme di Sanem.

Ovviamente Ardà, in cambio dei soldi, non si tirerà indietro e così si recherà dalla Polizia per sporgere denuncia.

Can e Sanem vengono denunciati: anticipazioni turche di DayDreamer

Di conseguenza Can e Sanem si ritroveranno nei guai, dato che la denuncia verrà fatta contro la neonata azienda del giovane Divit che produce le creme di Aydin. Una notizia che lascerà senza parole i due diretti interessati, in particolar modo Sanem la quale si dirà convinta del fatto che tutti i suoi prodotti cosmetici in realtà siano ipoallargenici.

Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer raccontano che Can deciderà di non arrendersi e, alla fine riuscirà a trovare un modo per avere un colloquio con Ardà che ha sporto denuncia. L'uomo, però, come da accordi presi con Yigit, si rifiuterà di parlare con il fotografo e quindi di dare spiegazioni.