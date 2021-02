Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 22 al 26 febbraio rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese legate al personaggio di Marta. La moglie di Vittorio è rientrata di nuovo a Milano e ha dovuto prendere in mano le redini della sua vita, facendo i conti con un bel po' di novità che la riguardano. Tra queste vi è anche la notizia di Federico che si è scoperto essere il figlio naturale di Umberto Guarnieri, nato dalla relazione che ci fu con Silvia diversi anni prima.

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 22-26 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 febbraio rivelano che Vittorio dopo il ritorno della moglie, inizierà a temere che Umberto abbia voglia di dire tutta la verità a sua figlia in merito alla questione Federico.

Conti, infatti, non sarebbe d'accordo e preferirebbe che per il momento Marta non sia a conoscenza della realtà dei fatti.

Peccato, però, che Umberto non sarà dello stesso parere e dopo una serie di "tira e molla" alla fine deciderà di confessare tutta la verità a sua figlia.

Le trame de Il Paradiso delle signore raccontano che Marta verrà a conoscenza del fatto che Federico è suo fratello, in quanto figlio di Umberto. La reazione della moglie di Vittorio non sarà affatto delle migliori, dato che si sentirà ingannata e presa in giro sia da suo padre che dalla zia Adelaide.

Marta decide di partire di nuovo e va da Riccardo

La reazione di Marta, quindi, lascerà tutti senza parole compreso lo stesso Umberto che mai si sarebbe aspettato un atteggiamento simile da parte di sua figlia.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Marta deciderà di partire di nuovo. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda fino al 26 febbraio in tv, la signora Conti annuncerà la sua scelta di lasciare di nuovo Milano e questa volta lo farà per trasferirsi un po' di tempo a Parigi da suo fratello Riccardo che si trova lì con la sua amata Nicoletta.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Trame Il Paradiso delle signore al 26 febbraio: Cosimo e Gabriella tornano dal viaggio di nozze

Intanto Cosimo e Gabriella rientreranno a Milano dal fatidico viaggio di nozze e i due decideranno di trasferirsi a Villa Bergamini.

Intanto Maria sarà costretta a lasciare la sua abitazione e a trovarne una nuova. Nel caso in cui non dovesse trovarla, l'unica soluzione plausibile sarà quella di tornare di nuovo in Sicilia.

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Beatrice e Vittorio si metteranno al lavoro per selezionare la nuova capocommessa che prenderà il posto di Clelia al grande magazzino.