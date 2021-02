La serie televisiva turca DayDreamer - le ali del sogno, nonostante abbia subito diverse variazioni di palinsesto, continua ad appassionare i telespettatori. Nel corso della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 19 febbraio sempre dalle ore 16:45 (prima di Pomeriggio 5), Il perfido Yigit brucerà il diario di Sanem Aydin, addossando la colpa a Can Divit. Quest’ultimo, non appena l’aspirante scrittrice crederà alla versione del suo capo, sentendosi inadeguato e privato della fiducia della persona che ama, sceglierà di dirle addio.

DayDreamer, trama del 19 febbraio: Yigit rischia di rimanere paralizzato a causa di Can

Gli spoiler dell’episodio che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 19 febbraio, annunciano che Sanem si recherà nella casa in montagna di Can con Yigit per recuperare il suo diario. L’aspirante scrittrice rimarrà in auto, mentre l’editore scenderà per cercare il fotografo e ma troverà soltanto il fuoco acceso con il diario della sua dipendente accanto. Dopo aver letto la parte in cui la fanciulla dichiara il suo amore al primogenito di Aziz, il fratello di Polen in preda alla gelosia getterà il diario sul fuoco e si nasconderà.

Non appena comparirà Can, l’editore lo accuserà di aver bruciato il diario di Sanem, perché in realtà non prova alcun sentimento per lei.

Quest’ultima, dopo aver sentito le urla, vedrà Yigit accusare il suo fidanzato: durante l’acceso confronto il fotografo spingerà il rivale facendolo cadere. L'editore sbatterà la testa e perdere conoscenza. L’editore finirà subito in sala operatoria dopo il ricovero in ospedale: al termine dell’operazione Huma tra le lacrime confesserà che l’editore potrebbe rimanere paralizzato.

Huma e il fratello di Polen felici, Sanem e Can si rivedono dopo un anno

Can, dopo essersi giustificato con Yigit dicendogli che non era ciò che lui voleva, se ne andrà via non appena vedrà Sanem accarezzare il braccio all’editore. Quest’ultima seguirà il fotografo facendogli presente che il suo datore di lavoro avrebbe potuto perdere la vita. Nonostante Can le ribadirà che la sua intenzione non era quella di fare del male all’editore, la secondogenita degli Aydin gli rinfaccerà gli aver bruciato il suo diario.

Inoltre Sanem inviterà il fratello di Emre a dirle almeno una frase del suo libro, con la convinzione che non l’abbia proprio letto.

Can si mostrerà parecchio deluso quando l’aspirante scrittrice si rifiuterà di lasciare la struttura ospedaliera con lui. Le dirà che se veramente crede che lui, oltre a ferire Yigit volutamente, ha bruciato il suo libro, non hanno più nulla da dirsi. Mentre Can si metterà in viaggio con la sua auto per lasciare la città, Sanem si lascerà andare alle lacrime nella sua camera. Intanto Yigit e Huma gioiranno per essere riusciti nel loro intento, ovvero quello di far separare una volta per tutte la coppia.

Dopo l’incidente occorso ad Yigit sarà quindi rottura definitiva tra Sanem e Can e addirittura trascorreranno un anno distanti.

Anche se tutto sarà diverso nella vita dei due protagonisti, gli spoiler raccontano che il loro amore rimarrà immutato: quando la talentuosa scrittrice e il primogenito di Aziz si rivedranno quindi si riaccenderà la fiamma?