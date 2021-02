Venerdì 19 febbraio 2021 andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Le trame della novantesima puntata rivelano che si assisterà ad un momento emozionante per la partenza di Silvia. La signora Cattaneo, come riferito a Federico, avrà bisogno di staccare per un pò la spina e riabbracciare la figlia Nicoletta. Così dopo aver ultimato lo spettacolo di carnevale, la donna sarà pronta per salutare tutti e lasciare la città. Intanto Marta verrà a conoscenza che il marito si conosceva con Beatrice fin dall'adolescenza. Nonostante questi aspetti del tutto ignari prima, la moglie di Vittorio proporrà alla cognata di rimanere a lavorare al Paradiso e prendere il posto del ragioniere Luciano.

Beatrice accetterà l'impiego in atelier ma deciderà di fare i bagagli e, in compagnia del figlio, lascerà l'abitazione dove viveva con il cognato.

Ludovica ricattata dal Mantovano

Nel corso della nuova puntata de Il Paradiso delle signore, che verrà trasmessa il 19 febbraio la moglie di Vittorio scoprirà, grazie a Pietro, che il marito e Beatrice si conoscevano da quando erano piccoli. Marta dunque sarà a conoscenza del rapporto tra i due cognati ma sarà ancora del tutto ignara della liaison amorosa tra Vittorio e la vedova Conti. Quest'ultima, dopo quanto accaduto con Vittorio, vorrà a tutti i costi lasciare l'abitazione e cercare un nuovo alloggio. Per allontanarsi definitivamente da lui vorrà trovare anche un nuovo impiego. La figlia di Umberto, dopo aver notato l'intervento di Beatrice, che in atelier ha risolto un problema di un ordine a Dora, cercherà in tutti i modi di persuadere la donna a non andare via dal Paradiso.

Marta offrirà alla cognata il posto vacante di Luciano, come ragioniera. Intanto la contessina Brancia penserà di essersi allontanata per sempre dal Mantovano ma non sarà così perché l'ex amico di Marcello continuerà a tramare alle sue spalle.

Silvia decide di partire da Milano

Durante la nuova puntata de Il Paradiso delle signore si assisterà all'addio di Silvia.

La signora Cattaneo, dopo aver ultimato l'organizzazione dello spettacolo di Carnevale, voluto da Don Saverio, sarà pronta per lasciare la città e recarsi da Nicoletta a Parigi. La donna, seppur felice di riabbracciare la figlia e la nipote Margherita, sarà sommersa dalla nostalgia di lasciare i suoi affetti, ma sentirà l'esigenza di allontanarsi per un pò dalla città.

Prima di partire, la mamma di Federico sarà presente a un momento molto emozionante per la grande famiglia del Paradiso, che porterà con sé durante il viaggio. Intanto Pietro e la madre saranno pronti per lasciare la casa del dottor Conti. Sarà in quel momento che Marta riceverà una chiamata che potrebbe nascondere un segreto ancora ignoto.