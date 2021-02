Dayane Mello è tutt'altro che tenera nei confronti di Rosalinda Cannavò. Le sue parole sono state eloquenti in questo senso. Secondo la concorrente del Grande Fratello VIP, la sua coinquilina starebbe mentendo a se stessa, evitando di mostrarsi per ciò che è realmente. Questo è il pensiero della modella brasiliana sulla sua amica del cuore. Dopo tanti mesi passati insieme, Rosalinda ha deciso di dedicarsi ad Andrea Zenga, chiudendo la sua precedente storia con Giuliano Condorelli. Una decisione che evidentemente ha scatenato la delusione, la rabbia e l'amarezza di Dayane Mello.

Dayane Mello, stoccata a Rosalinda: 'Non è una Santa'

La brasiliana ha le idee molto chiare, a suo dire Rosalinda passerebbe "da una storia all'altra perché spaventata dal confronto". Quindi l'accusa non troppo velata di porsi come una "suora e una santa", quando in realtà si comporterebbe diversamente. Ai telespettatori del Grande Fratello Vip non è del tutto chiaro perché Dayane Mello si sia spinta così oltre nei confronti della coinquilina. Qualcuno pensa che provi un po' di gelosia, altri invece non trovano così sbagliata la disamina di Dayane. Certo è che adesso l'attrice siciliana ha solo occhi per Andrea Zenga. Così anche l'amicizia con la brasiliana rischia di finire in secondo piano. Soprattutto dal momento che quest'ultima si è detta pronta a scommettere che il sentimento provato dall'amica nei confronti di Zenga non sia veritiero.

Insomma è una Dayane Mello apparentemente lucida nella sua analisi, ma probabilmente potrebbe esserci dell'altro. La brasiliana non ha fatto mistero di essersi sentita trascurata, proprio ora che avrebbe bisogno della vicinanza e del supporto di un'amica. È delusa da Rosalinda Cannavò e non fa nulla per nasconderlo: "Mi sono sentita male, non importante.

Ora lei porta avanti questo rapporto con Andrea Zenga, lo cerca sempre. Io e lei non ci vediamo e non parliamo. Comunque non la vedo felice. Dice di essere timida, parla come una suora ma dovrebbe farsi vedere per quello che è".

Rosalinda ha buttato via la sua storia d'amore con Giuliano?

Parole pesanti pronunciate da Dayane, che nutre perplessità profonde sul comportamento dell'amica: "Ha buttato all'aria una relazione per cominciarne una nuova: non mi sembra così timida", ha detto davanti alle telecamere del Grande Fratello VIP.

Poi aggiunge un'ulteriore lettura sulla sua nuova storia con Zenga: "Forse non la conosco abbastanza ma ci sono cose che non mi tornano. La supportavo con Giuliano ma non ho mai capito cosa provava. Il nostro rapporto? Non voglio più saperne, lei fa la vittima perché vuole farmi passare per gelosa. Ma gelosa di cosa?".