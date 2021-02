La soap italiana Il Paradiso delle Signore non smette di sorprendere milioni di telespettatori che la seguono giornalmente. Il ritorno inaspettato di Marta ha ribaltato gli equilibri non solo in casa Conti, dove Vittorio era in procinto di iniziare una liaison amorosa con la cognata, ma anche a villa Guarnieri. Nelle puntate dal 22 al 26 febbraio, dopo tanti dubbi e paure, Umberto deciderà di rivelare alla figlia della storia d'amore avuta tanti anni prima con Silvia. Il commendatore quindi confesserà a Marta che Federico Cattaneo è suo fratello. Purtroppo però la donna non prenderà bene la notizia e delusa dalle menzogne del padre scapperà nuovamente da Milano.

Le trame non rivelano ancora se Marta verrà a conoscenza del tradimento di Vittorio, ma la stessa Gloria Radulescu (l'attrice di Marta) sui social ha dichiarato che sicuramente si scoprirà qualcosa in più a Pasqua.

Marta viene a conoscenza della verità su suo fratello

Nel dettaglio le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore rivelano che l'ideale di dolcezza e sensibilità, da sempre collegato al personaggio di Marta supererà ogni limite. La figlia di Umberto Guarnieri, al suo ritorno da New York, avrà portato con sé diversi misteri. Inizialmente Marta, come visto nelle ultimissime puntate, da poco tornata a Milano, è venuta a conoscenza, grazie a Pietro, che il marito e Beatrice si conoscevano da quando erano ragazzini. La donna quindi ha intuito che in passato c'era stato qualcosa tra Vittorio e la cognata ma per il momento non immaginerà minimamente che il marito abbia potuto tradirla con la cognata stessa.

Per la giovane Guarnieri non mancherà molto per scoprire un nuovo segreto che la traumatizzerà per sempre. Nonostante le contrarietà di Adelaide, Umberto deciderà di prendersi la responsabilità di padre e rivelare quanto accaduto a Marta. Il commendatore parlerà con la figlia e gli racconterà della sua storia d'amore con Silvia, avuta in passato, e dalla quale è nato Federico Cattaneo.

Visto il carattere molto dolce e sensibile di Marta, si potrebbe pensare che la ragazza possa prendere bene la notizia e aprire il cuore al suo nuovo fratello. Purtroppo le cose non andranno così: Marta reagirà malissimo alla notizia e delusa per il fatto che Umberto abbia tradito la madre e le abbia nascosto questo segreto per tutti questi anni, deciderà di partire per Parigi e recarsi dal fratello Riccardo.

Gli spoiler non rivelano, almeno per il momento, la possibilità che Marta possa scoprire anche del tradimento di Vittorio con Beatrice. Nonostante ciò la stessa Marta, interpretata da Gloria Radulescu, ha dichiarato su Istagram che "ne sapremo di più a Pasqua".