Nelle prossime puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno, i telespettatori italiani assisteranno ad un salto temporale di un anno. A fatica, e dopo mille peripezie, finalmente Can e Sanem si ritroveranno e riusciranno a mettere a tacere i dubbi per ridare vita alla loro storia d'amore. Purtroppo, però, per gli amati protagonisti della soap i guai non sono finiti: un incidente stradale molto grave provocherà nel fotografo la perdita della memoria e per la dolce scrittrice cominceranno i guai. Sanem farà di tutto per far riemergere nell'uomo che ama i ricordi della loro love story, ma per lei la strada sarà tutta in salita.

Can in imbarazzo per l'atteggiamento della scrittrice

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer si concentrano sulla perdita di memoria di Can: il fotografo, a seguito dell'impatto della sua auto con un camion, non ricorderà più nulla di ciò che è accaduto dopo il quarantesimo anniversario della Frikri Harika. Quindi per il maggiore dei fratelli Divit la figura di Sanem sarà un punto interrogativo, in quanto lui ricorderà di essere ancora fidanzato con Polen. Emre dovrà spiegare che ormai è sposato con Leyla e tutto ciò che è accaduto nei suoi ultimi due anni di vita.

Per tentare di far recuperare la memoria a Can, Sanem arriverà ad investire tutti i soldi ottenuti dall'anticipo sul suo secondo romanzo per riacquistare il palazzo che ospitava la Frikri Harika e richiamerà tutti i vecchi dipendenti ai loro posti.

Addirittura la dolce Aydin chiederà a Deren di chiamarla di nuovo 'quell'altra', come faceva quando lei iniziò a muovere i suoi primi passi all'interno dell'agenzia. Per Sanem inizierà però un periodo alquanto difficile.

Sanem regala una copia del suo libro a Can

Can non ricorderà nulla di lei e si comporterà in maniera scontrosa. Di fatti, il fotografo troverà 'sfacciata' la ragazza che non si presenterà ai suoi occhi in maniera seducente pur di riconquistarlo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A confortare Sanem ci sarà la sorella Leyla, la quale tenterà di fra comprendere alla scrittrice che il comportamento di Can è più comprensibile, visto che non ha memoria della loro storia.

Can si troverà in imbarazzo di fronte ad alcuni atteggiamenti di Sanem, ma quest'ultima ascolterà i consigli della sorella maggiore mostrando all'uomo che ama il suo lato più dolce.

La scrittrice, visto che adesso Can abita nella sua stessa tenuta, proverà ad avvicinarsi a lui e deciderà di fare un'ennesima prova per risvegliare i ricordi del passato nel fotografo. Sanem, infatti, gli regalerà una copia del suo primo libro, 'L'Albatros e la Fenice', che racconta passo passo tutta la loro relazione. Can recupererà i ricordi leggendo nero su bianco tutto ciò che lo ha sempre unito a Sanem? La continuazione della soap riserva ai fan non pochi colpi di scena.