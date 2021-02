Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Il Segreto, attualmente in onda solo di domenica pomeriggio. Le anticipazioni delle puntate spagnole che andranno in onda prossimamente anche in Italia, rivelano che il finale di sempre della soap opera sarà a dir poco ricco di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sulla coppia composta da Marta e Adolfo: i due, dopo aver dovuto mettere da parte il loro amore, riusciranno finalmente a prendersi la loro rivincita e a iniziare una nuova vita assieme.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Marta perde il bambino per le percosse del marito

Nel dettaglio, Marta dopo aver comunicato la notizia della sua gravidanza, ha destato i sospetti di suo marito Ramon. Quest'ultimo, infatti, ha iniziato a ipotizzare che il bambino che porta in grembo in realtà non è suo, bensì del suo rivale Adolfo.

Sta di fatto che un giorno, Marta e Ramon resteranno soli in casa e a un certo punto si sentirà un boato: la donna rimarrà vittima di un incidente domestico e suo marito chiamerà subito i soccorsi.

In seguito all'arrivo del medico, Marta scoprirà di aver perso il bambino che portava in grembo. Un duro colpo per la donna ma anche per sua mamma, Donna Begona, che metterà alle strette sua figlia.

Ramon viene assassinato

Le trame spagnole de Il Segreto, infatti, rivelano che Begona chiederà a sua figlia di dirle tutta la verità su quanto è accaduto e alla fine Marta confesserà di essere stata picchiata da Ramon. È stato proprio lui a causarle l'aborto.

Immediata la reazione di Begona che non riuscirà a sopportare l'idea che Ramon possa aver fatto del male a sua figlia, al punto da farle perdere il bambino.

La donna quindi, senza pensarci su due volte, deciderà di vendicarsi e lo farà assassinando Ramon.

Il destino, però, vorrà che nel momento in cui verrà ritrovato il corpo senza vita di Ramon, i sospetti si concentreranno su Adolfo, ritenuto il responsabile di questo decesso. L'ennesimo duro colpo per Marta, la quale non potrà accettare che il suo amato venga arrestato per un crimine che non ha commesso e così si metterà all'opera per evitare il peggio.

Marta e Adolfo fuggono via insieme: anticipazioni spagnole Il Segreto

Le anticipazioni spagnole della soap Il Segreto rivelano che don Ignacio vorrà aiutare Marta ma Rosa, impazzita, arriverà a minacciarli e prenderà in ostaggio Carolina. Donna Begona sarà costretta a intervenire e deciderà di tornare di nuovo all'interno dell'ospedale psichiatrico proprio con sua figlia Rosa.

Marta e Adolfo, invece, riusciranno a coronare il loro sogno d'amore e finalmente dopo varie peripezie fuggiranno via insieme, pronti a un nuovo inizio lontani da tutto e tutti.