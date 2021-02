La sesta finalista dello show Italia's Got Talent è Giorgia Greco. L'atleta di ginnastica ritmica ha portato sul palco non solo una bella esibizione, ma anche la forza e il coraggio di una giovane donna, che non ha rinunciato al sogno di diventare una brava ginnasta nonostante la disabilità. Federica Pellegrini le ha regalato il Golden Buzzer mandandola direttamente in finale.

La storia di Giorgia Greco

Giorgia Greco vive a Milano e ha tredici anni. Si è presentata alla sesta puntata di Italia's Got Talent accompagnata dalla mamma per presentare un'esibizione di ginnastica ritmica. Giorgia ha iniziato a interessarsi a questa disciplina all'età di quattro anni e non l'ha più lasciata.

All'età di sette anni ha accusato un forte dolore alla gamba. A seguito di accertamenti le è stato riscontrato un tumore dell'osso. Per tenerla in vita è stato necessario amputarle la gamba. Giorgia fin da subito ha compreso che non avrebbe potuto più fare la ginnasta, un ruolo fondamentale per lei, ma un giorno è successo il miracolo, ha chiamato la madre e sotto gli occhi increduli della donna, si è messa al muro, si è rigirata e ha fatto la verticale.

Golden Buzzer per Giorgia Greco

Dopo l'amputazione dell'arto Giorgia non ha perso la speranza, ritrovando la forza di vivere grazie alla sua passione per la ginnastica ritmica. Davanti a una giuria e un pubblico esterrefatto si è esibita sul palco senza una gamba, volando come una farfalla e mostrando la sua grande abilità nei movimenti.

Dopo l'esibizione Giorgia si è trattenuta a parlare con i giudici e ha spiegato come sia difficile per lei gareggiare e far riconoscere il suo merito, visto che non esiste per la sua categoria un livello agonistico. Federica Pellegrini nell'ascoltarla ha compreso l'amarezza della ragazza di non poter competere in una gara vera e le ha regalato la finale. Nelle audizioni precedenti il pulsante dorato è stato utilizzato da Frank Matano per Giustino e da Mara Maionchi per le Black Widow.

Lacrime e tanta commozione

A fine esibizione Giorgia Greco ha ottenuto la standing ovation del pubblico. Frank Matano è intervenuto dicendo che è solo con passione e talento che si riesce a spingersi al massimo contro ogni limite e lei lo ha fatto stregando tutti. Federica Pellegrini ha spiegato ai suoi colleghi che la scelta di regalare a Giorgia l'accesso alla finale è dato dal fatto che per un attimo si è immedesimata nella ragazzina e in quanto atleta ha compreso i sacrifici e l'impegno che ci sono per raggiungere certi livelli di preparazione.

Giorgia la rivedremo fra quattro settimane sul palco di Italia's Got Talent per disputare la finale.