Sabato 17 dicembre è andata in onda la prima finale di Ballando con le Stelle. È stata una serata molto impegnativa, soprattutto per coloro che sono stati ripescati per l’ultima possibilità di accedere alla finale anticipata del 23 dicembre. Tra i concorrenti, anche Luisella Costamagna è tornata in gioco. La giornalista, a seguito di un incidente si era ritirata dallo show nella sesta puntata. In attesa che recuperasse la forma fisica e si rimettesse in carreggiata, è rimasta a casa per un riposo forzato. Tornata al top della forma, ha riconquistato il suo pubblico con due ottime prestazioni.

Il ripescaggio di Luisella Costamagna

Dopo un ritiro forzato a causa di un incidente, Luisella Costamagna, durante la prima finale di Ballando con le Stelle è scesa in pista con il suo maestro Pasquale La Rocca, presentando un Paso. Al termine della performance, la giornalista ha ottenuto quattro dieci e un nove da parte di Selvaggia Lucarelli.

Alla giornalista è piaciuta molto l'idea di tornare in competizione. Ballando con le Stelle le ha dato talmente tanto che non voleva abbandonarlo definitivamente per niente al mondo. La decisione di ritirarsi dal programma, per recuperarsi fisicamente le è costata molto, ma non riuscendo a portare a termine una coreografia, non le è sembrato rispettoso continuare nei riguardi del suo maestro e del pubblico che non le ha mai voltato le spalle.

Luisella Costamagna contro Lorenzo Biagiarelli

Per il ripescaggio Luisella Costamagna ha presentato un Paso. Secondo il parere di Carolyn Smith è stato eseguito con precisione e senza errori. Anche a Selvaggia Lucarelli è piaciuto e si è complimentata con Pasquale La Rocca per la bella coreografia.

Nello spareggio la giornalista ha affrontato Lorenzo Biagiarelli.

Eliminati Dario Cassini, Gianfranco Mughini e Marta Flavi, i due concorrenti rimasti hanno avuto la possibilità di giocarsi l'ultima chance per raggiungere l'unico posto disponibile per la finale.

Luisella Costamagna ha portato uno swing in pista, mentre Biagiarelli un cha cha. Questa volta la giuria non ha parlato, ma il compito di decidere chi mandare in finale è stato dato al publico social.

Lorenzo Biagiarelli è partito in svantaggio contro Luisella Costamagna, per le polemiche che lo hanno interessato nel corso del talent.

Il verdetto finale è stato inappellabile, Luisella Costamagna si è aggiudicata il 62% dei consensi contro il 38% di Lorenzo Biagiarelli. Al termine della puntata, mentre il duo La Rocca-Costamagna ha festeggiato l'accesso alla finale, Biagiarelli ha abbandonato la sua ballerina per correre dalla fidanzata Selvaggia Lucarelli.