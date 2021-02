Lele Mora in queste ultime ore, ha voluto replicare alle accuse lanciate da Angela Chianello che, sulle pagine di Gossip e Tv, lo aveva accusato di averla usata e ingannata. L'agente dei Vip ha chiarito di aver fatto firmare alla donna un contratto di consulenza e che il motivo per cui non ha avuto opportunità lavorative è da imputare al fatto che nessuno l'abbia più voluta invitare in nessuna trasmissione.

Lele Mora su Angela: 'Nessuno l'ha più voluta'

Lele Mora è intervenuto per replicare alle parole della donna siciliana conosciuta come Angela da Mondello e lo ha fatto intervenendo a Palermo Live.

Il manager dei vip ha chiarito di aver preso sotto la sua ala protettrice la casalinga di Mondello in quanto intenerito dalla sua persona. Mora ha poi ricordato che la signora in questione, ha raggiunto la popolarità non per le sue doti artistiche: "Ho cercato di muovermi per proporla", salvo poi constatare che "nessuno l'ha più voluta invitare nelle trasmissioni televisive".

Le accuse di Angela da Mondello a Mora: 'Mi ha usata'

Sembra questo dunque l'allontanamento tra Lele Mora e Angela. Conosciuta per la frase pronunciata a Pomeriggio 5 "Non ce n'è Coviddi", aveva dichiarato di essere stata usata dal manager. Nel dettaglio, la donna, nonostante avesse firmato un contratto con il manager, ha poi scoperto che si trattava solo di una semplice consulenza.

La casalinga siciliana si è sentita abbandonata ed è rimasta con un pugno di mosche in mano. Angela si è così espressa: "Mi ha assicurato che avremmo lavorato insieme", per poi aggiungere che Lele Mora le aveva promesso non solo delle serate, ma anche di aiutarla a lanciare la sua canzone. Tutto ciò però non è avvenuto, motivo per il quale i loro rapporti si sono deteriorati.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Diatriba Angela-Lele Mora, lei ribatte: 'Mi viene da ridere'

Lele Mora, dunque, chiamato in causa da Angela da Mondello, ha chiarito la sua posizione, ammettendo nel contempo, di aver fatto firmare alla donna un contratto di consulenza, al solo scopo di indirizzata nel migliore dei modi nel mondo dello spettacolo. Peccato che nessuno sia più interessato alla casalinga che ha contro-replicato alle parole di Mora attraverso delle Instagram Stories nelle quali ha scritto: "Mi viene da ridere".

La signora non sembra darsi pace, per non essere riuscita ad entrare nel mondo dello spettacolo, anche se, tra tutti, ha trovato il sostegno di Daniele Pompili, l'ex di Floriana Secondi, suo grande amico.