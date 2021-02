Cresce l'attesa per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2021 e le ultime anticipazioni rivelano che ci sarebbe l'ok definitivo per gli opinionisti ed anche per l'inviato. Al timone del reality show ci sarà Ilary Blasi che torna in onda dopo un anno e mezzo di assenza dal piccolo schermo e dopo aver condotto tre edizioni di successo del Grande Fratello Vip attualmente nelle mani di Alfonso Signorini. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile approdo nel cast del reality show di Tommaso Zorzi come nuovo opinionista ma a quanto pare la trattativa potrebbe saltare mentre dovrebbe esserci la spumeggiante Elettra Lamborghini.

Il cast de L'Isola dei famosi 2021, anticipazioni: Elettra Lamborghini sarebbe confermata

Ci sarebbe l'ok per Elettra Lamborghini come nuova opinionista del reality show di Ilary Blasi.

Si tratta indubbiamente di un colpaccio per la trasmissione, dato che Elettra è una che di reality show se ne intende e che negli ultimi anni ha saputo conquistare sempre più il pubblico di giovani e giovanissimi, complici le sue performance e le sue attività social.

Al fianco di Elettra, in questa nuova stagione dell'Isola 2021, dovrebbe esserci Iva Zanicchi: in una recente intervista, però, la cantante e conduttrice ha ammesso che ancora non ha la certezza su questo suo nuovo impegno televisivo.

Massimiliano Rosolino nuovo inviato all'Isola

Ancora top secret, invece, il nome del terzo opinionista di questa edizione: in un primo momento si era parlato della presenza di Tommaso Zorzi nel cast ma a quanto pare potrebbe essere in bilico. Del resto Zorzi terminerà la sua avventura con il GF Vip il prossimo lunedì 1° marzo e avrebbe davvero pochi giorni per "riprendersi" prima di gettarsi a capofitto in questa nuova esperienza professionale.

Per quanto riguarda, invece, il nome dell'inviato dell'Isola dei famosi 2021 sembra che sia arrivato l'ok per la presenza di Massimiliano Rosolino. L'ex nuotatore, diventato un personaggio televisivo dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, pare sia riuscito a "strappare il posto" ad Elenoire Casalegno che in un primo momento era data per favorita.

La programmazione dell'Isola 2021: si partirebbe l'11 marzo

Le anticipazioni sulla programmazione del reality show di Ilary Blasi, invece, rivelano che la prima puntata al momento è in programma per giovedì 11 marzo.

Anche l'Isola, come già accaduto con il Grande Fratello Vip, dovrebbe avere un doppio appuntamento settimanale: oltre alla puntata del lunedì dovrebbe esserci quella del giovedì o del venerdì sera sempre su Canale 5.