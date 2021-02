Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne e ieri, 2 febbraio, i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi sono ritornati in studio per le nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che c'è stato spazio per le nuove vicende di Gemma Galgani, da sempre protagonista indiscussa della trasmissione pomeridiana Mediaset, ma anche per la presentazione dei due nuovi tronisti che si metteranno in gioco nel corso dei prossimi mesi per cercare la loro anima gemella.

Uomini e donne, registrazione 2 febbraio: Gemma e Tina sempre più ai ferri corti

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che in studio sono arrivati i due nuovi tronisti ufficiali, pronti a cercare una donna da poter avere al loro fianco.

Si chiamano Giacomo e Massimiliano, entrambi molto giovani e accomunati dal desiderio di riuscire a trovare una persona semplice che possa essere in grado di rapire il loro cuore.

Ma, come da tradizione, nel corso di questo appuntamento del 2 febbraio non sono mancati i colpi di scena e le liti infuocate tra i vari protagonisti. Occhi puntati sulle due nemiche giurate: Gemma Galgani e Tina Cipollari che, anche questa volta, sono arrivate ai ferri corti e tra le due c'è stata una nuova accesa litigata in studio.

E poi, ancora, nel corso della nuova registrazione di Uomini e donne c'è stato spazio anche per le vicende legate alla tronista Sophie, che sta portando avanti il suo percorso.

Sophie porta in esterna sia Matteo che Giorgio: la scelta si avvicina?

Questa settimana Sophie ha scelto di uscire in esterna sia con Matteo che con Giorgio, i due corteggiatori con i quali sta portando avanti il suo percorso sentimentale a Uomini e donne. Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi ha chiesto ai presenti in studio chi, secondo loro, sarebbe stata la scelta finale della tronista.

Insomma, sembrerebbe che ormai, dopo l'addio di Davide che ha coronato il suo sogno d'amore con Chiara, sia arrivato anche per Sophie il momento di congedarsi dalla trasmissione di Canale 5 assieme alla persona che desidera avere al suo fianco fuori dallo studio televisivo di U&D.

Confronto acceso tra Armando e Veronica: registrazione U&D del 2 febbraio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui e gli spoiler di questa nuova registrazione del 2 febbraio rivelano che c'è stato spazio anche per un confronto molto acceso tra Veronica e Armando.

In studio, poi, era presente anche Gero diviso nel suo percorso tra Claudia e Licia: lui, però, ha scelto di interrompere entrambe le conoscenze per via dei figli ed in studio è stato molto criticato.