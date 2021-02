Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d'amore, sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio, Lucy dovrà prepararsi a ricevere un rifiuto da parte di Paul: la donna chiederà all'uomo di passare la notte insieme, ma lui dirà di no. In seguito Christoph tornerà dalla Thailandia e sembrerà avere delle importanti novità per Tim. Steffen, invece, proporrà un lavoro a Franzi, ma ci rimarrà molto male non appena la donna rifiuterà. Successivamente Christoph deciderà di allearsi con Karl, poiché avrà in mano delle prove schiaccianti contro di lui e la sua ex moglie Ariane, così penserà di poter portare l'uomo dalla sua parte.

Spoiler Tempesta d'amore: Paul rifiuta la proposta di Lucy

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 15 al 19 febbraio, Lucy proporrà a Paul di trascorrere la notte insieme a lei, l'uomo resterà assai meravigliato dalla richiesta della donna e le dirà che è una di quelle cose che ha sempre sognato, ma che in realtà i suoi sentimenti sono cambiati. Nel frattempo Christoph tornerà dalla Thailandia e andrà a parlare subito con Tim, per avvisarlo di aver risolto i loro problemi e di aver, finalmente, trovato le prove che stavano cercando. Christoph, infatti, grazie al Dna di Karl inviatogli da Linda, potrà provare che è stato l'uomo a dare fuoco all'hotel di Bangkok, su incarico di Ariane. Inoltre, l'albergatore deciderà di cacciare sia Ariane, che Karl dal Fürstenhof, ma l'uomo agirà non appena rientrerà in possesso delle sue quote.

Steffen propone un lavoro a Franzi

Steffen proporrà a Franzi un lavoro presso il birrificio, così da concentrarsi meglio per la produzione del sidro. Inizialmente la donna non saprà cosa rispondere al Baumgartner, poiché sarà assai spaventata dal solo pensiero di lasciare l'hotel, i suoi amici e soprattutto Tim. Per tale ragione Franzi prenderà del tempo per pensare alla proposta di Steffen, ma poco dopo comunicherà all'uomo di non volersi licenziare dal Fürstenhof.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il Baumgartner non prenderà molto bene il rifiuto della donna, anzi si arrabbierà molto, tanto da provocare una discussione con lei. In seguito Christoph avrà la conferma che è stato Karl ad appiccare l'incendio, presso l'albergo di Bangkok, l'albergatore sarà notevolmente soddisfatto di aver trovato tutte le prove utili, così si appresterà a portare la copia originale del test del Dna presso un notaio.

Poi Christoph si presenterà da Ariane con una copia del test.

Christoph si allea con Karl

Christoph sarà ormai sicuro di avere tutte le prove di cui aveva bisogno, così cercherà di portare Karl dalla sua parte e lo convincerà a non fidarsi più di Ariane: l'albergatore, infatti, sarà convinto che la donna abbia intenzione di sbarazzarsi dell'uomo quanto prima. Successivamente Kalenberg cercherà di riprendere i soldi di Christoph e cercherà un modo per capire dove siano nascosti. Karl riuscirà a farsi dire da Ariane dove è stato seppellito il denaro e si recherà immediatamente sul posto con una pala. In seguito Karl sarà raggiunto da Christoph, così i due si metteranno a scavare per cercare di ritrovare i soldi nascosti. Infine, Franzi sarà ancora molto pensierosa e non saprà cosa fare del suo futuro.