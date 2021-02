Veronica Ursida è tornata a sorpresa nello studio di Uomini e donne nella puntata andata in onda questo pomeriggio 12 febbraio su Canale 5. L'ex dama è intervenuta per replicare alle accuse che Armando le ha rivolto in più di un'occasione nelle puntate scorse. Subito gli animi di sono accesi, con Armando che ha cominciato a urlarle contro, dandole della bugiarda.

Veronica torna in studio per replicare ad Armando: 'Non sono io la talpa'

Veronica Ursida è tornata nello studio di Maria De Filippi per replicare ad Armando e a tutti coloro che l'hanno tirata in ballo, accusandola di utilizzare profili fake per insultare sui social alcuni dei protagonisti del parterre o quella di essere la talpa che fornisce le anticipazioni a una pagina web.

Veronica ha voluto quindi preservare la propria persona e chiarire la sua posizione, motivo per il quale è voluta essere presente in studio.

"Armando ha detto delle cose inesatte, debbo replicare", ha esordito l'ex dama che ha aggiunto: "Non sono io la talpa", respingendo di fatto le insinuazioni di Incarnato che, in sua assenza, aveva sostenuto che potrebbe essere proprio Veronica la persona che fornisce informazioni riguardanti le registrazioni, insieme all'amica Aurora Tropea.

U&D, Armando contro Veronica: 'Bugiarda'

Subito gli animi nello studio di Uomini e donne si sono surriscaldati, con Armando che è andato su tutte le furie: "Sei una bugiarda", le ha urlato, uscendo poi dallo studio lanciando un epiteto contro Veronica. Rientrato poco dopo, il cavaliere campano ha accusato Veronica di tirarlo spesso in ballo sui social e di essersi presentata con la scusa di voler chiarire, solo per avere la possibilità di tornare nel parterre femminile.

Ursida non ha nascosto questo suo desiderio e, a tal proposito ha raccontato di essere stata invitata dalla redazione per parlare della relazione naufragata con Giovanni Longobardi, per poi tornare nel parterre femminile. Parole però smentite da una ragazza della redazione, che ha dichiarato di non aver mai chiesto a Veronica di tornare a Uomini e donne.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Armando è una furia: 'Tu sporchi le persone', caos a Uomini e donne

Come prevedibile anche queste affermazioni di Veronica, hanno scatenato ulteriore caos con Armando, che non ha perso tempo per attaccarla di nuovo: "Tu sporchi le persone, lo fai sempre fatto", le ha urlato in faccia il cavaliere.

In studio quasi nessuno ha sembrato credere a Veronica, tanto che la dama è stata costretta a difendersi di nuovo, dichiarandosi per l'ennesima volta estranea ai fatti e di aver chiesto ai suoi fan di non insultare nessuno.

Veronica si è poi rivolta a Gemma, dicendole di non averla mai offesa sui social. Peccato che la dama torinese sia sicura del contrario. La puntata di Uomini e donne, è terminata proprio sulla discussione tra le due dame e non è chiaro il prossimo appuntamento partirà o meno da questo punto.